La ayuda médica a Venezuela no será gratuita: Donald Trump afirmó que recibirá reembolso

El Departamento de Estado informó que los más de 6.000 kilos de insumos sanitarios enviados recientemente forman parte de un acuerdo con las autoridades interinas venezolanas, que deberán asumir el costo de esta y futuras entregas en el marco del plan de transición.

El primer envío incluyó 25 palés con más de seis toneladas de medicamentos y forma parte de un plan de tres etapas para la estabilización y recuperación del país.

El gobierno de Estados Unidos afirmó este sábado que Venezuela deberá cubrir el costo de los suministros médicos enviados en los últimos días como parte del proceso de transición política que atraviesa el país. La aclaración fue realizada por la oficina de Asistencia Exterior del Departamento de Estado a través de un mensaje difundido en redes sociales.

Desde Washington señalaron que, si bien se trata de insumos destinados a atender necesidades urgentes del sistema sanitario venezolano, la asistencia no constituye una donación. Según precisaron, las autoridades interinas encabezadas por Delcy Rodríguez acordaron reembolsar tanto el envío ya concretado como cualquier futura entrega que se realice en el mismo marco.

El primer despacho incluyó 25 palés transportados por vía aérea, con más de 6.000 kilogramos de medicamentos y materiales médicos considerados prioritarios. De acuerdo con el Departamento de Estado, se trata del inicio de un programa más amplio que contempla tres etapas orientadas a la estabilización, la recuperación económica y la transición institucional del país.

Funcionarios estadounidenses explicaron que el objetivo del plan no solo es reforzar el abastecimiento sanitario en el corto plazo, sino también acompañar un proceso de reorganización política y económica bajo supervisión de Washington. En esa línea, remarcaron que la cooperación continuará mientras se avance en la hoja de ruta acordada con el gobierno interino.

El envío de asistencia se produce tras la captura a comienzos de enero del expresidente Nicolás Maduro y su posterior traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico. Desde entonces, la Casa Blanca impulsa un esquema gradual de transición en Venezuela , que por el momento es administrado por el Ejecutivo encabezado por Rodríguez.

En medio de la distensión de las relaciones, Donald Trump anunció que visitará Venezuela

Aunque no detalló fecha, Donald Trump aseguró ante la prensa acreditada en la Casa Blanca que irá a Venezuela, en el marco de una visita diplomática. La distensión entre ambos países repercutió en la reapertura de operaciones de las empresas petroleras norteamericanas en el país sudamericano, así como en la aparente entrega de toneladas de medicamentos.

La noticia se conoce en simultáneo a que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, revelase este jueves que recibió una invitación para visitar Estados Unidos y adelantó que se encuentra analizando un posible viaje.

Incluso, esta semana Trump escribió sobre el estado diplomático de los dos países en su cuenta de la red Truth Social. “Estamos llevando muy bien la relación con la presidenta Delcy Rodríguez y sus representantes”, consideró y apuntó que “el petróleo está comenzando a fluir, y grandes cantidades de dinero, no vistas en muchos años, pronto beneficiarán enormemente al pueblo venezolano”.

Paradójicamente, las declaraciones del presidente estadounidense sobre su visita a Venezuela ocurrieron antes de que viaje al Fuerte Bragg, en Carolina del Norte, con el objetivo de reunirse con militares que formaron parte del operativo de captura de Nicolás Maduro.