La misión Crew-12 de la NASA y SpaceX se acopló con éxito a la Estación Espacial Internacional

La cápsula Dragon completó la maniobra de aproximación y dio inicio a una estadía prevista de nueve meses en órbita.

El acoplamiento se realizó mientras la nave sobrevolaba África y marcó una nueva etapa del programa comercial que sostiene el acceso continuo a la Estación Espacial Internacional.

La misión tripulada Crew-12 , operada en conjunto por NASA y SpaceX , logró acoplarse con éxito a la Estación Espacial Internacional (EEI) 34 horas después de su lanzamiento desde Cabo Cañaveral, en Florida.

El acoplamiento se concretó a las 20.15 (hora universal; 17.15 en Buenos Aires), mientras la cápsula Dragon sobrevolaba Sudáfrica. “Fase de captura suave completada”, comunicó por radio la comandante de la misión, Jessica Meir, confirmando la maniobra final de aproximación.

Desde el lanzamiento de la misión Demo-2 en mayo de 2020 -que marcó el retorno de vuelos tripulados desde suelo estadounidense- la alianza entre NASA y SpaceX ha permitido garantizar el acceso regular de astronautas y suministros a la EEI, reduciendo la dependencia de vehículos rusos.

Con el arribo de Crew-12, ya son 13 las tripulaciones enviadas bajo este esquema comercial , consolidando el modelo de cooperación público-privada para operaciones en órbita baja terrestre.

La expedición tendrá una duración estimada de nueve meses , superando el promedio habitual de seis meses del programa comercial que ambas agencias mantienen desde 2020. La tripulación está integrada por los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev y la astronauta francesa Sophie Adenot, segunda mujer de su país en viajar al espacio.

El vuelo transcurrió según lo previsto, tanto en la inserción orbital tras el despegue como en las maniobras de aproximación y alineamiento con la estación.

Crew-12 reemplazará a la Crew-11, que regresó a la Tierra el 14 de enero en lo que fue la primera evacuación médica en la historia de la EEI, luego de detectarse un problema de salud en uno de sus integrantes.

Desde entonces, la estación operaba con una dotación reducida compuesta por un astronauta estadounidense y dos cosmonautas rusos, encargados de sostener los experimentos científicos y el mantenimiento del laboratorio orbital.