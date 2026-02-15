Qué diferencia de ganancia hay si abro un plazo fijo por sucursal y por homebanking en febrero 2026

Los ahorristas que quieran realizar una inversión de bajo riesgo deben saber cuáles son las opciones que ofrecen los bancos.

Los plazos fijos son una opción de inversión de bajo riesgo para los ahorristas en Argentina. En un escenario económico con fluctuaciones constantes, la búsqueda de rendimientos predecibles lleva a muchos a analizar las tasas de interés que ofrecen los bancos.

La posibilidad de constituir un plazo fijo de manera digital , incluso en entidades donde el usuario no es cliente, amplió las alternativas y fomentó la competencia entre instituciones financieras.

Los bancos ajustaron sus estrategias comerciales para atraer depósitos, ofreciendo tasas diferenciadas, según el canal de contratación . Esta variación en las tasas puede influir directamente en los intereses generados al finalizar el plazo. Por eso, comparar las opciones disponibles se vuelve esencial para quienes buscan maximizar sus ganancias, sin asumir riesgos elevados.

La diferencia radica en las tasas de interés y en la facilidad de gestión desde plataformas digitales, que permiten constituir depósitos sin necesidad de ser cliente de la entidad.

Una inversión de $300.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días a través de una sucursal bancaria genera intereses por $5.054,79. El monto total al finalizar el plazo asciende a $305.054,79. La T asa Nominal Anual (TNA) para esta modalidad es del 20,50%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) alcanza el 22,54%.

Esta opción resulta conveniente para quienes prefieren el asesoramiento presencial o no cuentan con acceso a plataformas digitales. Sin embargo, las tasas ofrecidas en sucursales suelen ser menores en comparación con las disponibles en canales electrónicos.

Por homebanking

Invertir el mismo capital ($300.000) a 30 días mediante homebanking rinde intereses por $6.164,38. El monto total al vencimiento del plazo es de $306.164,38. En este caso, la TNA asciende al 25,00% y la TEA llega al 28,08%.

Los plazos fijos constituidos a través de canales digitales suelen ofrecer tasas más altas. Esta diferencia se debe a que los bancos buscan incentivar el uso de sus plataformas electrónicas, reduciendo costos operativos y atrayendo a nuevos clientes. La posibilidad de abrir un plazo fijo desde casa, incluso en entidades donde el usuario no tiene cuenta, agrega flexibilidad y comodidad al proceso.