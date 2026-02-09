Reino Unido: peligra Keir Starmer en el poder por ramificaciones del caso Jeffrey Epstein

El primer ministro pierde apoyos en su propio Partido Laborista mientras crece la sangría de miembros de su gabinete.

El primer ministro de Reino Unido , Keir Starmer , pendía de un hilo el lunes mientras intentaba persuadir a los legisladores de propio Partido Laborista de que no lo destituyeran de su cargo por ramificaciones del escándalo Jeffrey Epstein que lo salpican.

El jefe de comunicaciones de Starmer, Tim Allan , anunció que renunciaba el lunes para permitir "la construcción de un nuevo equipo" de gobierno. El primer ministro perdió a su jefe de gabinete el domingo, Morgan McSweeney , y está perdiendo rápidamente el apoyo de los legisladores laboristas tras las revelaciones sobre la relación entre el exembajador británico en Washington, Peter Mandelson , y el difunto delincuente sexual.

Starmer tiene previsto dirigirse a los legisladores laboristas a puerta cerrada más tarde esta jornada en un intento por reconstruir parte de su autoridad quebrantada.

La tormenta política se desató en Reino Unido a raíz de la publicación de nuevos archivos en el caso Epstein, lo que reflotó la polémica decisión de Starmer, tomada en 2024, de nombrar a Mandelson para el puesto diplomático más importante a pesar de saber que tenía vínculos con el difunto empresario que regenteaba una red de explotación sexual.

Starmer despidió a Mandelson, de 72 años, en septiembre luego de que se publicaran correos electrónicos que mostraban que mantenía una amistad con Epstein después de la condena del financiero en 2008 por delitos sexuales que involucraban a una menor. Los críticos dicen que el primer ministro debería haber sabido que era mala idea nombrarlo como embajador.

El premier laborista se disculpó la semana pasada por "haber creído las mentiras de Mandelson" y prometió publicar documentación relacionada con su nombramiento. El gobierno mostrará que el exembajador engañó a los funcionarios sobre sus vínculos con Epstein.

La policía está investigando a Mandelson por posible mala conducta en el cargo público debido a documentos que sugieren que pasó información gubernamental sensible a Epstein hace una década y media. El delito conlleva una pena máxima de cadena perpetua. No obstante, el diplomático no ha sido arrestado y no enfrenta ninguna acusación de conducta sexual inapropiada.

El jefe de gabinete McSweeney, al renunciar el domingo asumió la responsabilidad por el nombramiento de Mandelson. "Aconsejé al primer ministro hacer ese nombramiento y asumo toda la responsabilidad por ese consejo", dijo.

McSweeney ha sido el asistente más importante de Starmer desde que se convirtió en líder laborista en 2020 y se le considera un arquitecto clave de la victoria aplastante del Partido Laborista en las elecciones de julio de 2024. Pero algunos en el partido lo culpan por una serie de errores desde entonces.

Algunos funcionarios laboristas esperan que su partida le dé al primer ministro tiempo para reconstruir la confianza con el partido y el país. La legisladora veterana Emily Thornberry dijo que McSweeney se había convertido en una "figura divisiva" y su partida brindaba la oportunidad de un reinicio.

La líder del opositor Partido Conservador, Kemi Badenoch, dijo que Starmer "ha tomado una mala decisión tras otra" y "su posición ahora es insostenible".

Desde que asumió el cargo, el premier británico ha tenido dificultades para cumplir con el prometido crecimiento económico, reparar los servicios públicos deteriorados y aliviar el costo de vida. Prometió un regreso a un gobierno honesto después de 14 años de poder conservador manchado por escándalos, pero ha estado plagado de errores y cambios de rumbo sobre recortes de bienestar y otras políticas impopulares.

El Partido Laborista aparece de forma continuada por detrás del partido de extrema derecha Reformar Reino Unido en las encuestas de opinión, y su incapacidad para mejorar había desatado un debate sobre una moción para cambiar de líder, incluso antes de las revelaciones sobre Mandelson.

Según el sistema parlamentario británico, los primeros ministros pueden cambiar sin la necesidad de una elección nacional. Si Starmer es desafiado o renuncia, se celebrará una votación dentro del partido para elegir al siguiente líder laborista. El ganador se convertiría en primer ministro.