"Drogadicto neonazi": el duro mensaje de una funcionaria de Vladimir Putin contra Volodimir Zelenski + Seguir en









La portavoz del Kremlin y un diputado ucraniano arremetieron contra el presidente de Ucrania con insultos extremos, en un contexto de guerra y tensiones diplomáticas.

Vlodimir Zelenski, presidente de Ucrania.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, arremetió públicamente contra el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, calificándolo de “drogadicto neonazi” y describiendo algunas de sus declaraciones como el “delirio de un enfermo”, según informaron medios estatales rusos. La acusación forma parte de una serie de ataques verbales que buscan deslegitimar al mandatario ucraniano en el marco de la guerra con Rusia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Zajárova aseguró que existían “numerosas pruebas” sobre el comportamiento de Zelenski y criticó su posición en temas electorales, en medio de una escalada de tensiones entre ambos gobiernos.

maria zajarova rusia 3 María Zajárova, la portavoz del Kremlin que hizo fuertes comentarios contra Zelenski. Duro mensaje de funcionaria de Putin contra Zelenski Las críticas de la funcionaria del gobierno de Putin se suman a otras críticas agresivas difundidas por medios y portavoces del Kremlin, que en los últimos años han llegado a insinuar falsamente que Zelenski consume drogas o que su liderazgo es ilegítimo o incapaz, afirmaciones que suelen ser promovidas en redes sociales y cuentas afines a la propaganda rusa y no cuentan con evidencia independiente. Organizaciones que monitorean desinformación han documentado cómo este tipo de etiquetas —como “adicto a las drogas”— se repiten como parte de tácticas para erosionar la credibilidad del presidente ucraniano entre audiencias internacionales.

Por otro lado, estas críticas extremas también han encontrado eco en algunos sectores políticos ucranianos. Según reportes, un diputado de Ucrania lo llegó a comparar con un “macaco rabioso” durante un episodio de confrontación verbal sobre la conducción política en Kiev.

putin y zelenski El conflicto entre Rusia y Ucrania no cesa. El trasfondo de estas agresiones verbales ocurre en medio de la continuidad del conflicto con Rusia: Zelenski, en recientes declaraciones durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, ha rechazado enfáticamente propuestas que implicarían ceder territorios como el Donbás para alcanzar la paz, calificándolas de “una locura”.

Además, desde Kiev se han intensificado llamados a la comunidad internacional para reforzar el apoyo militar a Ucrania ante ataques rusos con drones y misiles que, según el propio Zelenski, han dañado regiones clave del país. En Europa y Occidente, el presidente ucraniano sigue generando interpretaciones encontradas: mientras sus aliados destacan su determinación de resistir la invasión rusa, sectores críticos —incluidos partidos de ultraderecha en algunos países europeos— han cuestionado su legitimidad, a veces con expresiones que se apegan más a la desinformación que a análisis políticos serios.