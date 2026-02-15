Conmoción en Francia: matan a un joven militante de derecha en un ataque en Lyon

El hecho ocurrió frente a una universidad durante una protesta política. La brutal agresión de un grupo contra un activista político provoca reacciones de todo el arco político francés.

Las imágenes del momento del ataque a Quentin D. en Lyon.

Un joven militante político de derecha de 23 años, identificado como Quentin D., murió este sábado en Lyon (Francia) tras ser brutalmente agredido por una turba fuera de un edificio universitario, en un episodio que provocó una fuerte reacción política y social en el país.

La fiscalía de Lyon informó que la víctima, había sido hospitalizada en estado crítico desde el jueves luego de recibir múltiples golpes durante un enfrentamiento en la call proe frente al Instituto Sciences Po, mientras se llevaba a cabo una conferencia de la eurodiputada de izquierda Rima Hassan.

Quentin participaba de un grupo de activistas de derecha llamado Némésis , que había acudido al lugar para brindar apoyo y seguridad a quienes se manifestaban pacíficamente contra la oradora, y desplegó carteles contra lo que denominaban “islamo-extremismo”.

En videos difundidos de la agresión se ve cómo el joven es atacado por varias personas en la vía pública. Tras permanecer varios días internado, sucumbió a las heridas. Organizaciones vinculadas a Némésis señalaron como responsables a activistas del colectivo antifascista La Jeune Garde de Lyon .

El presidente Emmanuel Macron condenó el hecho y pidió “calma, moderación y respeto”, subrayando que “ninguna causa ni ideología justifican jamás un asesinato” y que corresponde “llevar ante la justicia a los responsables”.

La familia del joven, a través de su abogado, habló de una emboscada “metódicamente preparada” y confió en que la investigación permita identificar y detener a los culpables.

Desde distintos sectores políticos de derecha, incluida la eurodiputada Sarah Knafo y figuras como Marine Le Pen y Jordan Bardella, se exigió una respuesta firme del Estado y se cuestionó la violencia de los grupos antifascistas.

Por su parte, autoridades locales de Lyon condenaron el ataque y expresaron su solidaridad con la familia, insistiendo en que la violencia de este tipo no tiene lugar en la sociedad francesa.