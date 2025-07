El gobierno de Donald Trump revocó la credencial de prensa del The Wall Street Journal por su cubertura sobre las listas de Jeffrey Epstein

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que el gobierno de D onald Trump revocó la credencial de prensa del reconocido diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) para cubrir el próximo viaje del mandatario a Escocia. “Como confirmó el tribunal de apelaciones, ni el Wall Street Journal ni ningún otro medio de comunicación tienen garantizado el acceso especial para cubrir al presidente Trump en la Oficina Oval, a bordo del Air Force One ni en sus espacios de trabajo privados”, detalló la funcionaria.

El conflicto iniciado a raíz de las cartas fue anoticiado por Trump, quien inmediatamente desestimó la publicación del medio, calificándola como una “noticia falsa”. En ese sentido, negó cualquier vínculo con Epstein y, en paralelo, inició acciones legales contra Rupert Murdoch, News Corp, Dow Jones y dos periodistas del diario.

casa-blanca-eeuu.JPG El anuncio fue confirmado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

A pesar de que la desclasificación de los archivos de Epstein fue una de las promesas de Trump en campaña, desde su llegada a la Casa Blanca la postura del líder republicano se tornó más reservada algo que le valió críticas, incluso entre sus propios seguidores. Algunos simpatizantes expresaron su indignación en redes sociales y llegaron a exigir la renuncia de la fiscal general Pam Bondi, en reclamo de mayor transparencia por parte del gobierno.

Durante la conferencia de prensa del lunes en la Casa Blanca, Leavitt fue consultada en reiteradas ocasiones sobre los documentos vinculados a Epstein, pero evitó precisar si el Ejecutivo tiene previsto divulgar más archivos. “El presidente ha dicho que si el Departamento de Justicia y el FBI desean publicar más pruebas creíbles, deben hacerlo. En cuanto a por qué lo han hecho, no lo han hecho o lo harán, pregúntenle al FBI”, detalló la vocera.

Cabe recordar que lo ocurrido con el WSJ tiene su antecedente. En febrero, la administración de Trump prohibió a The Associated Press el ingreso al Despacho Oval y al Air Force One luego de que la agencia utilizara el término “Golfo de México” en lugar de “Golfo de América”, lo que desató una disputa judicial con la Casa Blanca.

Qué son las listas de Epstein

El caso Jeffrey Epstein es uno de los escándalos más oscuros de las últimas décadas en Estados Unidos. En los últimos meses, volvió a ocupar un lugar central en el debate público tras la difusión de nuevos documentos oficiales y declaraciones explosivas en redes sociales.

Epstein, un financista norteamericano, fue acusado de liderar durante al menos veinte años una red de tráfico sexual de menores. Las denuncias incluyeron abuso sexual, explotación infantil y el uso de conexiones con figuras influyentes para evitar consecuencias judiciales. Si bien fue arrestado en 2019, su muerte poco después en prisión —oficialmente un suicidio— provocó sospechas y alimentó múltiples teorías sobre un posible encubrimiento.

Uno de los episodios más recientes que reavivó la polémica fue una publicación en X (antes Twitter) por parte de Elon Musk, donde afirmó: “Es momento de hacer explotar la gran bomba, Donald Trump está en las listas de Epstein. Esa es la razón por la cual no se hicieron públicos”. Y minutos más tarde añadió: “Marquen esta publicación para el futuro. La verdad saldrá a la luz”.

En febrero pasado, el Departamento de Justicia, encabezado por Pam Bondi, difundió el primer lote de documentos “desclasificados” relacionados con la causa. En esa entrega, Trump aparece mencionado únicamente en los registros del avión privado de Epstein. Las cerca de 200 páginas reveladas no ofrecieron detalles concluyentes ni nuevos hallazgos de peso.

acusación trump epstein Elon Musk aseguró que Donald Trump se encuentra en las listas del magnate denunciado de operar una red de pedofilia.

Entre los nombres que figuraban en la agenda de contactos del financista se encuentran personalidades como Mick Jagger, Michael Jackson, Alec Baldwin, Naomi Campbell, Courtney Love, Bob Weinstein, Ted Kennedy, Ethel Kennedy, Andrew Cuomo y Ralph Fiennes. El New York Post aclaró que esta libreta no constituye una “lista de clientes” sino un registro general de vínculos sociales y profesionales.

Pese a que el nombre del presidente no aparece como contacto directo, los documentos confirman ciertos vínculos. Fotografías antiguas de Trump junto a Epstein ya habían circulado años atrás, y en los registros de vuelo consta que el magnate viajó con él el 15 de mayo de 1994. En esa ocasión, lo acompañaban su entonces esposa Marla Maples, su hija Tiffany y una niñera.

Sin embargo, los trayectos registrados no incluyeron visitas a la isla de Little Saint James —el lugar donde se cometieron numerosos abusos—, sino vuelos internos dentro de EE.UU., entre Palm Beach, Washington y Nueva Jersey.

También fueron publicados registros de vuelo ya conocidos, una agenda copiada y parcialmente censurada que Epstein habría elaborado junto a Ghislaine Maxwell, y una lista de masajistas (cuyos nombres fueron ocultados por tratarse de víctimas). Entre las pruebas figuran referencias a más de 150 elementos, incluidos juguetes sexuales, mesas de masaje y fotografías comprometedoras.

El tema volvió a escalar mediáticamente luego de que Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de la red, fuera encontrada muerta tras lo que las autoridades calificaron como un aparente suicidio. Su fallecimiento reavivó las sospechas y las exigencias de mayor transparencia sobre las conexiones del caso con figuras del poder político y económico global.