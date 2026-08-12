El papa León XIV envió ayuda económica a Colombia tras el terremoto + Agregar ámbito en









La Limosnería Apostólica, en coordinación con la Nunciatura y la Conferencia Episcopal, canalizó una entrega urgente de €100.000 hacia las diócesis damnificadas.

El Vaticano informó este miércoles que el papa León XIV envió una donación urgente a las diócesis afectadas por el terremoto en Colombia.

El papa León XIV envió una donación urgente de €100.000 a las diócesis de Colombia afectadas por el terremoto de magnitud 7,4, informó este miércoles el Vaticano. La ayuda fue canalizada a través de la Limosnería Apostólica, cuyo prefecto mantuvo contacto con la Nunciatura y la Conferencia Episcopal de Colombia para coordinar la asistencia a las zonas damnificadas.

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Durante la audiencia general, el Pontífice también se refirió en español a las víctimas y heridos que dejó el sismo. Al finalizar su saludo a los fieles españoles, expresó su cercanía a los “hermanos y hermanas colombianos que sufrieron las consecuencias del reciente terremoto, que causó numerosos fallecidos y heridos, así como cuantiosos daños materiales”.

El mensaje se produjo un día después de que León XIV enviara un telegrama en el que manifestó su pesar por la tragedia y expresó su cercanía con los afectados. Mientras tanto, los equipos de Protección Civil y otras organizaciones de ayuda continuaban con las tareas de rescate entre los escombros de edificios e iglesias y con las primeras evaluaciones sobre el número de víctimas.

El Papa respondió al terremoto en Colombia con ayuda económica. BBC El Papa expresó su dolor por las víctimas de Colombia León XIV transmitió su solidaridad con Colombia y agradecido el trabajo de quienes participan en las tareas de emergencia. En un telegrama enviado por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, al arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal colombiana, Francisco Javier Múnera Correa, el Pontífice aseguró estar “vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos, así como graves daños materiales, incluso a muchas iglesias”.

En el mismo mensaje, el Papa “ofrece sufragios por el eterno descanso de los fallecidos y eleva al señor sus oraciones por la pronta recuperación de los afectados por esta tragedia”. También pidió transmitir sus condolencias “a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de sus seres queridos” y reiteró su cercanía con quienes trabajan en las tareas de emergencia.

Por otra parte, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció que la Unión Europea destinará €2 millones a Colombia para ayudar a afrontar las consecuencias del terremoto.