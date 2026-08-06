Victoria Villarruel fue a misa antes de la sesión para recibir al enviado del papa León XIV

La Vicepresidenta participó de la ceremonia de bienvenida al nuevo nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, quien inició formalmente su misión diplomática en el país. El acto se realizó en la Catedral Metropolitana, horas antes del inicio de la sesión en el Senado.

Victoria Villarruel participó esta mañana en la Catedral Metropolitana de la misa de Acción de Gracias y bienvenida al Nuncio Apostólico, Monseñor Michael Banach. Fue su primer actividad oficial desde que quedó interinamente a cargo del Poder Ejecutivo Nacional por el viaje de Javier Milei a Ecuador y Colombia, en la previa de la sesión del Senado donde se votará la polémica ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

La vicepresidenta, que mantiene una conflicto abierto con el gobierno nacional, participó de la ceremonia junto a otras autoridades del Senado como el presidente provisional, Bartolomé Abdala, quien hoy estará al frente de la sesión teniendo en cuenta que Villarruel no podrá participar por haber quedado a cargo del Ejecutivo durante la ausencia de Milei.

Tanto el Presidente de la Nación como el canciller Pablo Quirno se encuentran en el exterior. Por eso el gobierno nacional estuvo representado por el Secretario de Culto, Agustin Caulo, la subsecretaria del área, Maria Ines Broguin, Tomas Randle, jefe de gabinete de la Secretaría y Martina Godoy, Directora Nacional de Asuntos de Culto. Por la Ciudad de Buenos Aires participó Fulvio Pompeo, secretario general del gobierno porteño mientras que los representantes de Axel Kicillof fueron Cristina Rodriguez y Juano Torreiro, Director de Cultos de la provincia de Buenos Aires.

El Nuncio Apostólico es el embajador de la Santa Sede en el país y el máximo representante diplomático del Papa León XIV. En la Catedral Metropolitana estuvo también el arzobispo porteño, Jorge García Cuerva y el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo. El viernes pasado, Milei había recibido junto a Quirno las cartas credenciales de Michael Wallace Banach, en una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada. La formalización de su misión diplomática representó un nuevo paso institucional de cara a una la visita del papa León XIV quien llegará a la Argentina el 8 de noviembre .

Días atrás, Banach había entregado una copia de sus cartas credenciales al canciller, como parte del procedimiento previo a su presentación formal ante el jefe de Estado. “Su llegada abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos”, expresó entonces Quirno. El nuevo nuncio también mantuvo encuentros con Colombo, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza; el secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro; y el secretario de Culto, Caulo.

"Es para mí una gran alegría estar con ustedes esta mañana para celebrar la santa misa aquí en Buenos Aires. Tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios. El pasado mes de junio tuve la oportunidad de encontrarme con el Papa León XIV en el Vaticano y me confío dos mensajes para ustedes. El primero, Dios los ama. Y el segundo, el Papa Leon también los ama", fue el inicio de la misa del Nuncio Apostólico con Villarruel en primera fila. "El Papa León realizará una visita pastoral en el mes de noviembre. Y creo que ustedes están muy felices con esta noticia. Esta es la primera misa que celebro en público desde que presente mis cartas credenciales al Presidente Javier Milei el viernes pasado", agregó Banach en la Catedral al enfatizar que "vengo a fortalecer los vínculos entre el Santo Padre y la Iglesia en la Argentina. Con humanidad y caridad. Teniendo presentes estos dos valores podremos progresar y crecer juntos en esa realidad viva que es la Iglesia católica en Argentina".

La guerra entre Victoria Villarruel y la Casa Rosada

La relación entre Villarruel y la Casa Rosada se encuentra en su peor momento. Quirno, antes de salir de gira con Milei, se encargó de volver a reclamar la renuncia de la vicepresidenta a su cargo y la acusó de haber buscado “generar desestabilización” desde el comienzo del mandato. Las declaraciones se conocieron luego de un nuevo revés para el oficialismo en el Senado, donde tuvo que retirar del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que habilitaba una mayor participación extranjera en la adquisición de tierras rurales.

La titular del Senado no solo habilitó la posibilidad de que la peronista y referente de La Cámpora, Anabel Fernandez Sagasti, vote esta tarde de manera remota desde Mendoza contra el proyecto de La Libertad Avanza en la sesión de la Cámara Alta sino que también había manifestado su “genuina preocupación” por la salud mental de Milei tras haber aludido a las “persecuciones imaginarias” del mandatario. “Me parece que son declaraciones muy desafortunadas”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores. Para el funcionario, las palabras de la vicepresidenta implicaron poner en duda las capacidades del Presidente para conducir el país.

Quirno recordó que Villarruel llegó al Gobierno como parte de la fórmula presidencial encabezada por Milei y sostuvo que su responsabilidad institucional es acompañar el programa elegido en las urnas. “Nosotros somos un equipo de gobierno que está tratando de llevar a la Argentina a otro lugar, con mucho esfuerzo de los argentinos, y esto no es lo que corresponde de una vicepresidenta”, afirmó en diálogo con la prensa. El canciller consideró que Villarruel realiza comentarios “contrarios a la autoridad presidencial” y reclamó abiertamente su salida. “Estoy pidiendo que dé un paso al costado si ella piensa esto. Claramente, no es procedente hablar de un presidente de esa manera”, expresó.