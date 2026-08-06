San Lorenzo inició gestiones para recibir al papa León XIV en el Nuevo Gasómetro + Agregar ámbito en









El "Ciclón" realizó un pedido formal a la Conferencia Episcopal Argentina para que el Papa Leon XIV vaya al Estadio Pedro Bidegain en los días que visite Argentina durante el mes de noviembre.

San Lorenzo inició gestiones para recibir al Papa León XIV en el Nuevo Gasómetro Vatican News

Luego de quedar vinculado de por vida con el papa Francisco por su fanatismo por el club, San Lorenzo inició gestiones oficiales para recibir en su estadio a su sucesor, León XIV, cuando visite la Argentina en noviembre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Francis Prevost, que desde el 8 de mayo de 2025 es el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, fue el elegido para tomar el cargo que dejó Jorge Bergoglio.

Este miércoles se confirmó que luego de 40 años Argentina recibirá a un Papa, ya que León XIV arribará al país entre el 8 y 11 de noviembre, y visitará Buenos Aires, la ciudad de Luján y la provincia de Córdoba.

La novedad es que por estas horas San Lorenzo realizó un pedido formal a la Conferencia Episcopal Argentina para que el Papa Leon XIV haga una visita por el estadio Pedro Bidegain en los días que se encuentre en Buenos Aires durante el mes de noviembre.

La propuesta quedó a consideración del Vaticano y se espera respuesta próximamente.

León XIV y el recuerdo de Francisco Francisco y León XIV tuvieron relación desde que eran, respectivamente, Jorge Bergoglio y Robert Prevost. Su primer encuentro fue en Buenos Aires en 2004, durante el Congreso Agustiniano de Teología. El 9 de marzo de 2013, apenas cuatro días antes de la elección de Bergoglio como papa, Prevost participó en Argentina en la misa de ordenación de Alberto Bochatey -miembro de la orden de San Agustín- como obispo auxiliar de la ciudad de La Plata. “En los tiempos en que yo era prior general de los agustinos, varias veces, durante las visitas a mis hermanos en Argentina, cuando él era todavía cardenal, tuve ocasión de conocerle y hablar con él, informalmente y sobre asuntos más institucionales”, recordó Prevost en una entrevista con Vatican News el 22 de abril de 2025, un día después de la muerte de Francisco.