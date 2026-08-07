Lo que se dice en las mesas: dos nuevos errores de Javier Milei generan más vértigo entre los inversores + Agregar ámbito en









Desde las mesas expresan preocupación por dos equivocaciones del Presidente, el conflicto diplomático con Brasil y la campaña contra su vice Villarruel. A pesar de esta incertidumbre, prevén una buena oferta de divisas para 2027. La visita del Papa León XIV, también genera dudas en el círculo íntimo libertario.

La selecta mesa libertaria no celebró en demasía la visita del Papa León XIV. No tienen dudas que a diferencia de lo que piensa el Presidente que será un éxito político, el discurso con el que vendrá el Santo Padre será en línea con sus críticas a Trump, a los mega-billonarios tecnócratas globales y con un gran sesgo social.

Por el tenor de las conversaciones entre hombres y mujeres del mercado, con clientes, consultores y analistas, no hay duda que la aceleración del año electoral imprime un sesgo al debate económico-financiero donde, prácticamente, tres cuartas partes del tiempo se dedica a la política y el resto a la economía y las finanzas. Al respecto, subyace en el ánimo generalizado cierta incomodidad sobre la parsimonia de las élites locales, algo similar a lo que se viene observando a nivel global. En los encuentros y reuniones muchos se preguntan qué hacen las élites, qué piensan hacer frente a tal y cual cuestión, o por qué no reaccionan. Quizás, uno de los politólogos más interesantes del país, lo puso en blanco y negro en un zoom reservado al analizar el inesperado conflicto diplomático con Brasil, cuestionando lo extraño del silencio de la élite argentina sobre el desatino del presidente Javier Milei para con su par Lula da Silva, quien incluso está siendo señalado y cuestionado por las élites brasileñas, sobre todo, por la escalada del conflicto sobre los negocios bilaterales y, quizás, sobre el Mercosur. A poco más de dos meses de la elección presidencial en Brasil no esperaban en el vecino país nuevos conflictos con Trump y menos con Argentina, porque si bien Lula gana con esta reverberación del espíritu nacionalista en su núcleo duro, el resto de los votantes e incluso entre las propias filas del PT no ven con agrado cómo escaló la pelea diplomática con Buenos Aires.

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En tal sentido, en un banco extranjero, durante el “morning meeting” quincenal de la mesa de operaciones y el equipo de research, quedó en claro que la pelea con Lula era una equivocación a la que se suma otro yerro, el de la campaña oficial de hostigamiento a la vicepresidenta Victoria Villarruel para que renuncie. Un avezado politólogo e historiador explicó que era un error querer sacarla del gobierno por temor a un juicio político contra el Presidente, cuando lo que está en juego es un voto en el Senado, y todo indica que ante el hostigamiento ella está dispuesta a ser un nuevo Cobos. Ven que la sucesión de errores está haciendo mella en las expectativas, no solo en las electorales y ello conspira con la toma de decisiones de inversión. Incluso, opinan que la reacción de Milei a la supuesta campaña anti-argentina con ese repentino DNU fue también un equívoco. Las conclusiones sobre el frente político que arriban en las mesas apuntan a que el panorama electoral 2027 no está para nada despejado, y hoy la probabilidad de que Milei pierda ya no es cero en las planillas de Excel de los researchs, de ahí los movimientos de la senadora Bullrich.

En otro encuentro financiero, el analista invitado a brindar pistas políticas aconsejó monitorear los actos de San Cayetano como reflejo del clima social que, aunque no marquen tendencia electoral es un buen termómetro del ánimo de la calle. También llamó la atención por el bajo nivel de concurrencia en las recientes elecciones santiagueñas, solo 33%, un dato a mirar con proyección en la nacional. Los contrapuntos sobre la situación política acaparan la atención, quizás, porque también desde el exterior llueven preguntas e interrogantes sobre la continuidad de Milei, o más bien, del rumbo económico. A la hora de la economía en la mayoría de las conversaciones emergía la visión de que, si todo marcha como hasta ahora, en 2027 habrá una muy buena oferta de divisas, muy superior a la del 2025 por lo que los analistas descomprimen escenarios de corridas y presiones cambiarias excesivas. Ello no quita que todos esperen que la gente siga comprando dólares.

En un coqueto minimalista café de especialidad del bajo Belgrano un grupo de economistas y financistas allegados al oficialismo, pero con nexos en todos los tercios electorales y políticos debatieron el momentun. Lo que sorprendió a algunos, fueron las críticas al Presi, por las marchas atrás como con los prácticos, con la Ley de Tierras e incluso la Justicia, aunque con el Poder Judicial el Gobierno ha logrado colocar jueces en varias causas sensibles al corazón libertario, “freezando” las vacantes de la Corte. Uno de los presentes tiró un dato que heló a la mesa: para dimensionar el ajuste del gasto hoy equivale, por ejemplo, a un año de jubilaciones. Los números fiscales no vienen muy bien, pero por el lado de los ingresos esperan que mejoren en el segundo semestre. Ahora bien, el gran desafío es el 2027 en términos de superávit fiscal. A propósito, otro colega dejó en claro que con los intereses capitalizados y otras martingalas el déficit se acercaba al 4% del PBI. La selecta mesa no celebró en demasía la visita del Papa León XIV porque si bien Milei lo considera y lo muestra como un éxito diplomático, sobre todo frente a sus antecesores, no tienen dudas que a diferencia de lo que piensa el Presidente que será un éxito político, el discurso con el que vendrá el Santo Padre será en línea con sus críticas a Trump, a los mega-billonarios tecnócratas globales y con un gran sesgo social. Varios aconsejaron escuchar la última aparición del jesuita Zarazaga, más allá del tema social, sobre el rol de las élites argentinas. Sobre la reforma del BCRA que busca prohibir el financiamiento monetario al Tesoro, destacaron que tres cuestiones fundamentales no cambian: la venta de divisas al Tesoro para pago de deuda en dólares, las operaciones de títulos públicos en el mercado secundario y la intervención en futuros.

En un “conference call” con mesas de Wall Street fue muy comentado el informe del jefe de la mesa de derivados del BofA (Bowler) que detectó algo no visto en la era de ChatGPT: la volatilidad y la incertidumbre siguen estando siempre presentes en los mercados y continúan aumentando tanto en los mercados micro como macro; en este caso, ejemplificado por las fuertes fluctuaciones en respuesta al calendario repleto de catalizadores de la semana pasada. En el plano macroeconómico, la mesa del BofA señala que las seis acciones de Mag7 que informaron ganancias se mueven mucho más de lo que implican los mercados de volatilidad, lo que, como muestra BofA, fue una primicia en la era de ChatGPT. Esto como fiel reflejo de un mercado descontrolado.

Luego analizaron lo que pasó en el mercado de bonos el mes pasado: el número de nuevas emisiones disminuyó significativamente un 39%, principalmente por una caída del 49% en el segmento de mercados emergentes (en lo que va del 2026 caen 6%: un 19% en el mercado asiático y un 12% el mercado latinoamericano). Por otro lado, 14 emisores soberanos accedieron al mercado global de deuda, valorando 29 eurobonos por un total de 27.300 millones de dólares. Italia y Kuwait lideraron el sector de la deuda soberana con una emisión de 6.000 millones de dólares cada uno. Los principales contribuyentes fueron emisores de Europa Central y Occidental, que representaron el 27% y el 22% del volumen total de las emisiones en julio. Mientras que los emisores debutantes recaudaron 45.000 millones de dólares en el mercado internacional de bonos, un 41% menos que en junio. Los emisores de mercados emergentes representaron el 13% del volumen total, destacándose Sopaipilla Investor, la sociedad holding estadounidense de propósito especial respaldada por BlackRock, emitió el mayor bono internacional de debut de julio pasado, por 12.500 millones de dólares. Desde la Gran Manzana aportaron un paper sobre lo que realmente impulsa los flujos de capital hacia los mercados emergentes. Entre los hallazgos del estudio sobre los principales factores que impulsan los volúmenes de flujo de capital (cantidades) frente a los diferenciales (precios) destacan que las diferencias entre las economías emergentes se mueven en una sincronización casi perfecta a nivel global, sin embargo, los volúmenes netos de flujo de capital están mucho menos sincronizados entre fronteras y varían drásticamente de un país a otro. ¿Qué explica esta división? El análisis factorial dinámico revela que los diferenciales están impulsados en un 64% por ciclos financieros globales (principalmente choques de oferta de crédito), en cambio, los flujos de capital están impulsados en un 90% por choques internos específicos de cada país. Para explicar este fenómeno, construyeron un modelo estructural de RBC y concluyeron que los ciclos financieros globales dominan el costo subyacente del endeudamiento (precios), pero los choques locales de productividad dictan cuánto capital un país realmente toma prestado (cantidades). En resumen: aunque el sentimiento global de riesgo y los ciclos crediticios fijan las tasas de endeudamiento a los que se enfrentan los emergentes, los fundamentos económicos internos y los choques locales deciden, en última instancia, cuánto capital entra o sale realmente del país. A nivel local, se habló mucho del “fixing” del D31L6 (el BCRA interrumpió la racha de compras y el Tesoro vendió 146 millones para ponerle techo al dólar). La respuesta fue secar la plaza de pesos: Finanzas retiró $3,8 billones brutos en la licitación (rollover 145%) y entregó cobertura por 4.831 millones de dólares frente a 2.247 millones que vencían. La contracara fue un stress que llevó la caución y el REPO al 30% nominal anual desde 20%. Desde Wall Street enviaron el mensaje que amén de las mejoras de la calificación de riesgo, el camino hacia una economía normalmente financiable sigue pendiente y es mucho más difícil. Creen que la estabilización de la economía no se decidirá únicamente por la reelección de Milei, sino que el factor clave es si surge un consenso mínimo en política económica que también pueda sobrevivir a cambios posteriores de gobierno. Sobre la intervención sobre el yen se dijo que: fue la mayor desde el Acuerdo del Plaza en los años 80 (cinco grandes economías se reunieron en el emblemático hotel de Nueva York para debilitar deliberadamente un dólar sobrevalorado). Ahora primero, Japón actuó solo, gastando aproximadamente 8,45 billones de yenes (aproximadamente 52.800 millones de dólares), en lo que probablemente fue la mayor intervención de un solo día en la historia del Banco de Japón. El yen subió más de un 3% frente al dólar ese día. Al día siguiente, Estados Unidos se unió a la intervención. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York, actuando en nombre del Tesoro y ejecutando operaciones a través de Goldman Sachs y Morgan Stanley, vendió euros para comprar yenes. El manual convencional de EEUU para defender la moneda de un aliado es vender dólares. Vender euros, en cambio, permitió a Washington apoyar el yen sin ejercer presión a la baja sobre el propio dólar, trasladando el coste al euro. ¿Funcionará? Hay dudas. Mientras tanto, el mundillo académico se prepara para celebrar el Doctorado Honoris Causa al profesor y Premio Nobel James Heckman por parte del CEMA. Heckman demostró que la desigualdad no se corrige repartiendo después de que la persona terminó sus estudios, sino que se corrige invirtiendo mucho antes, en la primera infancia, antes de los 5 años. Eso cuesta menos y rinde más que cualquier transferencia posterior. Claro es una idea incómoda para la política, porque los retornos llegan cuando el que decidió ya no está en el cargo. Vale señalar que será la primera vez en su historia que UCEMA distingue a un Premio Nobel de Economía.