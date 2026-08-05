La UIA celebra la visita de León XIV y reivindica la figura de Enrique Shaw, el futuro primer beato empresario

El Papa tuvo un gesto con la central empresaria al enviar un mensaje con motivo de la 31 Conferencia Industrial. Shaw impulsó desde la UIA el régimen de asignaciones familiares.

La visita del papa León XIV a la Argentina seguramente pondrá sobre la mesa el debate sobre la Doctrina Social de la Iglesia. Precisamente, el nombre que eligió el estadounidense Robert Prevost para su pontificado marca una línea de continuidad con León XIII , autor de la encíclica Rerum Novarum .

El Papa tuvo un gesto importante con los empresarios argentinos cuando les envió un mensaje grabado en video a los asistentes de la 31ª Conferencia Industrial Argentina , organizada por la UIA el pasado 13 de noviembre. Se especula con que el Sumo Pontífice podría mantener un encuentro con empresarios y dirigentes sindicales en el Palacio Libertad , en el marco de su visita.

Allí, el sucesor de San Pedro les señaló a los hombres de negocios que las empresas deben ser un lugar para la realización de las personas y no un fin en sí mismo. En ese contexto, exhortó a compatibilizar la debida necesidad de rentabilidad de las empresas con salarios y condiciones de trabajo justos.

El Papa mencionó la extraordinaria vida del empresario Enrique Shaw , quien se encuentra ya en condiciones de ser declarado beato . El argentino, que fue en los años 60 gerente general de la cristalería Rigolleau , es lo que se conoce en la Iglesia como Venerable Siervo de Dios .

"Estamos muy contentos con el anuncio del Vaticano. Recordemos que la primera carta del papa León XIV a la Argentina fue con motivo de la Conferencia Industrial de la UIA en noviembre pasado, y en ella valoró la figura de Enrique Shaw , empresario argentino que en los años 50 trabajó junto a la UIA en un innovador proyecto de asignaciones familiares que el Gobierno finalmente implementó", señaló el presidente de la UIA , Martín Rappallini , a Ámbito.

El título de Venerable Siervo de Dios se concede a quienes han tenido una vida ejemplar como cristianos. Si se reconoce que han intercedido y se produce un milagro, la persona pasa a ser beata. Ese requisito fue reconocido a fines del año pasado por León XIV. El obispo de Roma promulgó el decreto que reconoce la sanación milagrosa de un niño de cinco años que había sido pateado por un caballo. Los milagros pueden ocurrir mientras un santo está vivo o también después de su fallecimiento. En el caso de Shaw, quien murió a los 41 años, el 27 de agosto de 1962, se le atribuye ese hecho inexplicable ocurrido en 2015.

Para ser declarado beato debe oficiarse una misa especial. La ceremonia se lleva a cabo en la diócesis donde vivió la persona y es encabezada por un delegado papal. Por eso, en ámbitos eclesiásticos se descarta que pueda haber mayores novedades durante este viaje, salvo una posible mención al tema. Cuando se cumpla con ese paso, Enrique Shaw se convertirá en el primer empresario beato de la historia de la Iglesia. Y si luego de ello se comprobara un segundo milagro, pasará a ser declarado santo, en una misa especial celebrada en Roma y presidida por el Sumo Pontífice.

Shaw es el fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), que si bien nació como una entidad puramente católica, luego abrió sus puertas a fieles de otras vertientes cristianas.

Destacar a Shaw como beato de la Iglesia Católica en el siglo XXI no carece de importancia evangélica: se trata de un empresario que puso en práctica la Doctrina Social de la Iglesia, lo que de alguna manera demuestra que es factible compatibilizar empresa y trabajo.

Tal vez ese sea uno de los puntos de mayor fricción entre los libertarios y los liberales con el cristianismo católico. Consideran que la Iglesia brinda sustento ideológico y moral a los populismos. Los libertarios suelen llevar esa crítica a extremos. La insistente mención de la derecha conservadora internacional a un "Occidente judeocristiano" tiene más que ver con las vertientes cristianas protestantes y pretende desplazar al catolicismo del rol central que tuvo en la conformación de la cultura europea. Las iglesias disidentes suelen tomar especialmente en cuenta los textos del Antiguo Testamento, que coinciden con la tradición judía. Los liberales consideran que la moral protestante se adapta mejor al capitalismo y al liberalismo.

Más allá de esos detalles, Shaw fue el impulsor en la Argentina de la Ley de Salario Familiar. Lo hizo trabajando desde la UIA. Las asignaciones por esposa y por hijo que actualmente cobran los trabajadores en relación de dependencia tienen su origen en ese trabajo realizado por el futuro beato argentino.

En ese sentido, el choque de valores con el Gobierno es fuerte. Mientras Javier Milei considera que el empresario que evadió impuestos es un héroe por defender su empresa de las "garras" del Estado y entiende que toda idea de igualdad y distribución del ingreso a través de políticas públicas equivale a comunismo y robo, el planteo que hace la Iglesia a partir de la figura de Enrique Shaw es muy diferente, al interpelar al mundo de la economía sobre el rol central que tienen las empresas en la vida de sus empleados.