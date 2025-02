El principal sospechoso del crimen de Madeleine McCann se cambiará el rostro tras salir de la cárcel

Si bien Brueckner es el principal sospechoso de secuestrar a Madeleine, el 3 de mayo del 2007 de un complejo en Praia da Luz mientras vacacionaba con su familia, nunca fue condenado por ese delito porque las pruebas no fueron suficientes para la Justicia a la par de que él lo negó.

Ahora, la información proporcionada por uno de sus abogados generó revuelo. En una entrevista con The Mirror, el letrado Philipp Marquort, contó que Brueckner “algunas veces quiere quedarse aquí en Alemania y otras veces quiere dejar Europa ”, y agregó: “Si yo fuera él, dejaría Europa y buscaría un estado que no extradite a Europa o Reino Unido, quizá Surinam”.

Pero su intención de mudarse a un lugar donde no se esté investigando la desaparición de McCann, no es lo único que está en sus planes. El abogado contó que su defendido habría considerado someterse a una cirugía para modificar su rostro. Sin embargo, no cuenta con los recursos para hacerlo, por lo que, por el momento recurrirá a “bigotes falsos, lentes de sol o un sombrero” para evitar ser reconocido por la gente.

El Caso McCann cumple 18 años

Pronto se cumplirán 18 años del secuestro y posterior asesinato de Madeleine McCann. A pesar de que Brueckner es señalado por las autoridades alemanas como el principal sospechoso y que la causa fue investigada en tres países, las pruebas nunca fueron suficientes para presentar cargos en su contra.

El caso generó revuelo en todo el mundo, tras la desaparición de la niña que se encontraba vacacionando en Portugal con sus padres y hermanos. Una noche sus padres dejaron a los menores durmiendo en sus dormitorios del hotel para irse a cenar en las inmediaciones del complejo turístico y cuando volvieron Madeleine ya no estaba.