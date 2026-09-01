El secretario del Ejército de EEUU dimitió tras meses de conflictos con Pete Hegseth

Se trató de Dan Driscoll, el más joven dentro del Ejército y destacado por su "eficacia" dentro de la administración Trump. Su renuncia sigue a la de otros altos mandos correspondientes a Marina y Generales.

Driscoll fue "muy eficaz" en el avance de la agenda de Trump "para hacer que EEUU vuelva a ser fuerte", dijo la Casa Blanca.

El secretario del Ejército de EEUU , Dan Driscoll , presentó su dimisión tras aproximadamente 18 meses en el cargo. El detonante fue una serie de tensiones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth y la Casa Blanca lo describió como "eficaz" para la administración republicana.

Su dimisión fue confirmada por CBS, e informó de que se produjo tras meses de conflicto con Hegseth. Se trató del secretario del ejército más joven de la historia, a menudo llamado el "experto en drones" del presidente Donald Trump.

Driscoll (41) fue "muy eficaz" en el avance de la agenda de Trump "para hacer que EEUU vuelva a ser fuerte" y proporcionó un "liderazgo excepcional" durante las operaciones militares, según declaró la Casa Blanca en un comunicado enviado a CBS.

Driscoll es el último de una serie de líderes militares de alto perfil que dimitió recientemente, entre ellos el secretario de la Marina, John Phelan, que renunció abruptamente en abril. Otras bajas destacadas incluyen al Jefe del Estado Mayor del Ejército; Randy George; al General del Ejército David Hodne y al Mayor General William Green .

Desde que llegó al Pentágono, Hegseth destituyó a más de una docena de altos mandos militares, entre ellos el jefe de operaciones navales y el subjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Los detalles de las fricciones internas entre Driscoll y Hegseth no están claros, pero CBS señala que el secretario del ejército es amigo de George, a quien, según se informa, Hegseth le pidió que renunciara.

Driscoll es el último de una serie de líderes militares de alto perfil que dimitió recientemente. The Atlantic

El cargo de secretario del ejército es el de máximo líder civil del Ejército de los EEUU y dirige a las tropas en servicio activo, junto con la Guardia Nacional y los soldados de reserva. Anteriormente, Driscoll sirvió en el Ejército y fue oficial en 2007 antes de liderar un pelotón de caballería y ser desplegado en Irak durante varios meses en 2009.

Como secretario del Ejército, Driscoll se hizo conocido como el "experto en drones" de Trump debido a su adopción de las tecnologías emergentes en el campo de batalla. El año pasado asumió un papel protagonista en las conversaciones destinadas a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, con viajes al extranjero y reuniéndose con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

También es un aliado cercano y amigo del vicepresidente JD Vance, a quien conoció en la Facultad de Derecho de Yale. Durante su mandato al frente del Ejército de los EEUU, fue una figura clave en el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses por parte de Trump. También asumió el cargo de director interino de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

Un informe clasificado del Pentágono alerta que prolongar la guerra con Irán podría desproteger a EEUU de otras amenazas

Los principales mandos militares de Estados Unidos advirtieron al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que prolongar la guerra contra Irán representa un riesgo creciente para la capacidad bélica del país, incluso para responder a otras amenazas y proteger el propio territorio norteamericano.

Las advertencias fueron incluidas en la edición del 14 de agosto del Libro de Órdenes del Secretario de Defensa (SDOB), un documento que se publica dos veces al mes y reúne información sobre la disponibilidad de buques, aeronaves, personal y sistemas de armas estadounidenses alrededor del mundo.

Según un informe clasificado al que accedió The Washington Post, los cuestionamientos fueron planteados por los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, además de los responsables de los comandos estadounidenses en Europa, Asia y Latinoamérica. Los militares consideran que la operación en Irán, que ya lleva seis meses, se volvió “excesiva y prolongada”.