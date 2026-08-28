Anthropic vs. Donald Trump: una jueza frenó la inclusión de la empresa en la lista negra del Pentágono

La magistrada consideró “ilegal e infundada” la decisión del gobierno de EEUU de señalar a la empresa como un riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional. El conflicto entre ambas partes nació a raíz de diferencias sobre los límites que las herramientas deben tener en su aplicación militar.

La Justicia arremetió contra la decisión del gobierno de Trump y aseguró que fue "ilegal e infundada".

Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó este jueves la decisión del Pentágono de incluir a Anthropic en su lista de empresas consideradas un riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional . El fallo representa un nuevo capítulo en la disputa entre la compañía creadora de Claude y el gobierno de Donald Trump por el uso militar de la inteligencia artificial.

La demanda presentada por Anthropic ante un tribunal federal de California cuestionó la decisión del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de calificar a la compañía como un riesgo para la cadena de suministro. Esta categoría puede aplicarse a empresas cuyos productos expongan a los sistemas militares a posibles infiltraciones o sabotajes por parte de adversarios.

La medida adoptada por Hegseth, sin precedentes para una empresa estadounidense, restringía el acceso de Anthropic a determinados contratos militares. El conflicto comenzó después de que la compañía se negara a permitir el uso de sus modelos Claude para tareas de vigilancia o sistemas de armas autónomas de Estados Unidos. La empresa sostuvo que la decisión podía representar pérdidas comerciales de miles de millones de dólares, además de afectar su reputación.

La jueza federal de distrito Rita Lin, designada por el expresidente demócrata Joe Biden, consideró que la decisión del Pentágono no tiene sustento y la calificó de "ilegal e infundada" en un fallo de 59 páginas. "La invocación vacía de la seguridad nacional no es un cheque en blanco para castigar y tomar represalias contra quienes critican al gobierno ", detalló.

Anthropic celebró la decisión judicial y aseguró que mantendrá su disposición a trabajar con el Gobierno estadounidense. La compañía dijo en un comunicado que seguía "centrada en colaborar de forma productiva con el Gobierno para aprovechar la IA en beneficio de nuestra seguridad nacional, de modo que todos los estadounidenses se beneficien de esta tecnología".

Trump y Hegseth calificaron la compañía como un riesgo para la cadena de suministro. AP

La empresa conducida por Dario Amodei sostiene que sus modelos de inteligencia artificial todavía no ofrecen el nivel de confiabilidad necesario para ser utilizados de manera segura en armas autónomas. La empresa también rechaza el uso de sus sistemas para vigilancia interna porque considera que podría vulnerar derechos. Desde el Pentágono, en cambio, sostienen que las compañías privadas no deberían tener capacidad para establecer límites sobre las operaciones militares.

La designación contra Anthropic marcó además un precedente: fue la primera vez que una empresa estadounidense fue señalada públicamente como un riesgo para la cadena de suministro bajo una ley de contratación pública poco conocida, creada para proteger los sistemas militares frente a posibles sabotajes extranjeros.

La demanda de Anthropic contra la administración de Donald Trump

En su presentación judicial del 9 de marzo, Anthropic argumentó que el gobierno había violado su derecho a la libertad de expresión, protegido por la Primera Enmienda, al tomar represalias por sus posiciones sobre la seguridad de la IA. La compañía también sostuvo que no tuvo la posibilidad de cuestionar la designación antes de que fuera aplicada, lo que, según su planteo, vulneró las garantías de debido proceso contempladas en la Quinta Enmienda.

La demanda señaló además que la decisión carecía de fundamento factual y entraba en contradicción con los elogios que el propio ejército había expresado anteriormente sobre Claude.

El Departamento de Justicia respondió que la negativa de Anthropic a eliminar las restricciones podía generar incertidumbre dentro del Pentágono sobre la utilización del modelo y aumentar el riesgo de que los sistemas militares quedaran inutilizados durante operaciones.

Según el gobierno, la decisión de incluir a Anthropic en la lista no estuvo relacionada con sus opiniones sobre la seguridad de la IA, sino con su negativa a aceptar determinadas condiciones contractuales. La tecnológica todavía enfrenta otra demanda en Washington por una designación diferente del Pentágono relacionada con riesgos para la cadena de suministro. Ese caso podría derivar en su exclusión de contratos con organismos civiles del Gobierno estadounidense.