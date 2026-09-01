Callejero Fino declaró por el arma encontrada en su camioneta y seguirá detenido: qué dijo ante la Justicia

Podría recibir una pena de tres años y medio de prisión. El cantante quedó acusado de los delitos de portación ilegal de un arma de guerra y suspensión de la numeración registral.

Callejero Fino declaró este lunes ante la Justicia luego de su detención durante un control vehicular en Tigre , donde los agentes encontraron un arma de guerra dentro de la camioneta sin patente en la que circulaba.

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El músico, de 31 años , se presentó ante el fiscal Cosme Iribarren , perteneciente al Departamento Judicial San Isidro , y brindó su versión sobre el procedimiento que terminó con su arresto.

Durante la indagatoria, el cantante negó que fuera de su propiedad la pistola Glock calibre .40 encontrada en el interior del vehículo, según informaron fuentes vinculadas con la investigación.

Tras la audiencia, quedó alojado en la Comisaría 4 de Tigre , ubicada en Benavídez , donde continuará detenido e incomunicado . Además, el artista se quedó sin abogado en el marco del expediente.

El cantante quedó acusado de los delitos de portación ilegal de un arma de guerra y suspensión de la numeración registral, permaneciendo detenido por tiempo indefinido.

Está acusado por portación ilegal de un arma de guerra y suspensión de la numeración registral. Archivo

Según la información judicial, la portación ilegal del arma contempla una pena mínima de tres años y seis meses de prisión, motivo por el cual, en principio, el delito no resulta excarcelable.

La detención ocurrió cuando Callejero Fino, cuyo apellido es Alvarenga, circulaba a bordo de una Volkswagen Amarok sin patente junto con un acompañante identificado como Steven Joel Rocca, de 27 años.

Ambos fueron interceptados por la Patrulla Municipal de Tigre durante un control vehicular realizado como parte de un recorrido preventivo. El procedimiento se desarrolló en la intersección de calle Italia y Ruta 27, en la zona de Villa La Ñata.

Durante la inspección del vehículo, los efectivos encontraron la pistola Glock calibre .40 que posteriormente quedó incorporada como elemento central de la investigación. Ante el fiscal, Callejero Fino rechazó que el arma le perteneciera.

El antecedente judicial de Callejero Fino

El músico ya atravesó anteriormente un proceso penal. Cuando tenía 20 años, recibió una condena a seis años de prisión por un robo.

En aquella oportunidad permaneció durante cinco meses en un establecimiento penitenciario y posteriormente continuó el cumplimiento de la pena bajo arresto domiciliario y con una tobillera electrónica.

Con el paso de los años, Callejero Fino habló públicamente sobre aquel período de su vida y aseguró que estuvo atravesado por malas decisiones y vínculos con personas que lo llevaron a involucrarse en situaciones delictivas.

“Si pudiera hablar con el Simón de antes, lo agarraría del cuello y me lo llevaría a casa con mamá y su hermana”, comentó durante su participación en un capítulo de Bake Off Famosos.

En agosto de 2023, el artista comunicó a través de sus redes sociales, en una publicación realizada junto con su abogado, que aquella causa llegó a su fin y que recuperó completamente la libertad.

Ahora, Callejero Fino permanecerá detenido mientras avanza la nueva investigación por la pistola encontrada en la camioneta en la que circulaba, cuya propiedad negó durante su declaración ante la Justicia.

El comunicado del círculo íntimo del artista

Jéssica Belén, novia del artista, emitió un comunicado haciendo referencia al cambio de abogados y advirtió que nadie estaba pidiendo dinero en nombre del artista: "Aviso por las dudas que si alguien llega a pedir plata a nombre de Natanael o de nuestra familia no pasen! Nosotros no estamos pidiendo nada".

Además, aclaró que no hablarán a la prensa hasta tener un mejor panorama de la situación: "Le pedimos disculpas a la prensa que están ahí presentes, en este momento no tenemos nada que decir. Cuando haya que contar algo, hablaremos; sepan entender y disculpar la situación. Natanael está bien, cumpliendo con lo requerido por la justicia. Gracias".