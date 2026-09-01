Cuánto cuesta la lapicera de Harry Potter con la que Messi escribió su carta anunciando el retiro de la Selección + Agregar ámbito en









El capitán de la Albiceleste emocionó a todos en su publicación, pero varios fanáticos notaron un llamativo detalle que fue furor en redes.

El particular simbolo que tiene la lapicera que utilizó Messi para escribir su despedida de la Selección argentina. Warner Bros.

Lionel Messi revolucionó al mundo del fútbol con el anuncio de su retiro oficial de la Selección argentina. El capitán de la Albiceleste se despidió a través de las redes sociales con una sentida carta escrita a mano que hizo llorar a más de uno.

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Sin embargo, muchos de sus seguidores notaron un detalle que no pasó desapercibido para los admiradores de Harry Potter. Y es que la Pulga escribió su despedida con una lapicera especial de la popular saga escrita por J. K. Rowling y con la que la familia Messi tiene una conocida fascinación.

La sentida carta de Messi cuenta con un detalle que llamó la atención de los fanáticos de Harry Potter. Instagram: Lionel Messi Cuánto cuesta y dónde conseguir la lapicera de Messi La lapicera que utilizó Lionel Messi para escribir su carta de despedida de la Selección argentina tiene el símbolo de un elemento muy conocido en el universo de Harry Potter: un Giratiempo. El artículo es dorado y lleva en su extremo superior un dije circular con un reloj de arena.

Este objetivo es popular en las tiendas de merchandising oficial de la saga y tiene un valor de u$s22. Puede adquirirse en la tienda Tour En Floo, ubicada dentro de la atracción The Wizarding World of Harry Potter en el parque temático de Epic Universe de Universal Orlando Resort, en Estados Unidos.

El fanatismo de la familia Messi por Harry Potter La fascinación de la familia Messi por la historia creada por J.K. Rowling no es una novedad. Antonela Roccuzzo mostró en varias ocasiones su admiración por la saga con prendas, accesorios e incluso en las visitas a los parques temáticos de Universal con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Lionel Messi y sus hijos disfrutando de la primera película de la popular saga creada por J.K. Rowling. Instagram: Antonela Roccuzzo Además, la modelo y empresaria publicó en sus redes sociales fotos de la familia viendo las películas en momentos de relajación. De esta manera, el universo mágico es una presencia habitual en el hogar del delantero rosarino. Qué es un Giratiempos en la saga y cuándo se lo puede ver El Giratiempo es uno de los artefactos mágicos más conocidos de la saga. El objeto tiene un rol protagónico en la tercera entrega de la historia “Harry Potter y el prisionero de Azkaban”. Allí, Hermione Granger lo utiliza para retroceder algunas horas en el tiempo y cumplir con múltiples obligaciones en simultáneo y resulta clave para el desenlace de la película. Para los seguidores de la franquicia, la utilización de esta lapicera no tardó en volverse viral. Con la nostalgia a flor de piel tras la despedida del astro rosarino, la presencia simbólica de un reloj capaz de regresar el tiempo se traslada al deseo de millones de hinchas que sueñan con volver a disfrutar los mejores momentos de la Pulga con la camiseta celeste y blanca.