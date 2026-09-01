Piden declarar a Javier Milei persona no grata en París

Medio centenar de personalidades impulsó el pedido ante el Ayuntamiento de París, en el marco del viaje de Milei a la capital francesa por la "Argentina Week".

Javier Milei tiene previsto viajar a París entre finales de septiembre e inicios de octubre en el marco de la Argentina Week.

Medio centenar de políticos, intelectuales y artistas pidió este martes al Ayuntamiento de París que declare “persona non grata” al presidente argentino, Javier Milei, antes de su visita a la capital francesa. El mandatario viajará a la ciudad entre finales de septiembre e inicios de octubre, en el marco de la Argentina Week .

La solicitud fue publicada en Change.org y está dirigida al Consejo de París: "Pedimos al Consejo de París que declare al presidente argentino persona non grata en nuestra ciudad. Tras casi tres años de mandato, la política de austeridad radical de Javier Milei pesa gravemente sobre la sociedad argentina", señala el texto.

Además de pedir que el mandatario sea declarado persona no grata, los impulsores de la iniciativa reclamaron a París y a su alcalde, Emmanuel Grégoire, que "rechacen toda recepción oficial" y "toda distinción" a Milei. También solicitaron que la ciudad reafirme su "solidaridad con las luchas democráticas de la sociedad argentina".

La petición ya había reunido unas 150 firmas hacia las 15 de este martes, según el registro publicado. Entre los primeros 50 firmantes aparecen los ediles parisinos Geneviève Garrigos y Rodrigo Arenas , quien además es diputado, junto con distintas personalidades e intelectuales relacionados con Argentina y América Latina en Francia.

La petición para declarar al Presidente persona no grata había reunido unas 150 firmas hacia la tarde del martes.

Entre los adherentes también figuran el actor argentino Nahuel Pérez Biscayart , la abogada Sophie Thonon, que representa a familias de desaparecidos franceses durante la dictadura argentina, y los cineastas Santiago Amigorena y Alberto Marquardt.

Las críticas a las políticas de Milei

Los impulsores del pedido cuestionaron distintos aspectos de la gestión del Presidente argentino. En particular, denunciaron el “desmantelamiento de los servicios públicos”, las “vulneraciones de los derechos de las mujeres” y la “represión policial”.

El documento también acusa a Milei de “relativizar” los crímenes de la dictadura militar argentina, una de las críticas incluidas entre los argumentos para solicitar que el Consejo de París adopte una posición frente a la visita presidencial.

Los firmantes también pusieron el foco en la situación de la Casa Argentina, una residencia ubicada en la Cité Internationale Universitaire de París, un reconocido polo universitario de la capital francesa. La institución quedó incluida en el reclamo a partir de la llegada de su actual director, el abogado Santiago Muzio, quien fue nombrado por el Gobierno argentino.

La polémica por la Casa Argentina

La situación de la residencia ya había generado un pedido formal de las autoridades parisinas. El 30 de julio, el Ayuntamiento de París solicitó al canciller francés, Jean-Noël Barrot, que investigara la gestión de la Casa Argentina.

El establecimiento tiene casi un siglo de historia y entre sus residentes y huéspedes recibió a intelectuales como el escritor argentino Julio Cortázar. Por eso, su situación aparece como uno de los principales puntos mencionados en el reclamo contra el mandatario.

La Casa Argentina funciona en la Cité Internationale Universitaire de París desde hace casi un siglo.

En su misiva, el Ayuntamiento expresó preocupación por las “decisiones de expulsión” de residentes, el retiro de una placa dedicada a los desaparecidos durante la dictadura y la realización de reuniones en las que, según denunció, se estaban “difundiendo ideologías de extrema derecha”, entre otros cuestionamientos.

El pedido para declarar a Milei persona no grata se conoce antes de su previsto viaje a París, que se realizará entre finales de septiembre e inicios de octubre en el marco de la Argentina Week, y suma un nuevo foco de tensión en torno a la presencia del Presidente argentino en Francia.