Rumania acusó a Rusia de escalar la guerra en el mar Negro tras el hundimiento de un carguero

El buque se incendió frente a la costa rumana tras un presunto ataque con drones. Un marinero murió, tres permanecen desaparecidos y otros nueve fueron rescatados con vida.

Según la Autoridad Naval Rumana, el barco fue atacado cerca de las 10 de hoy, hora local.

El presidente de Rumania, Nicusor Dan , acusó a Rusia de intensificar la escalada de la guerra en Ucrania hacia el flanco oriental de la OTAN , luego de que un buque de carga se incendiara y se hundiera en el mar Negro, frente a la costa rumana. El incidente dejó un marinero muerto y otros tres desaparecidos, mientras continuaban las tareas de búsqueda y rescate.

La embarcación, identificada como Khoryv, navegaba bajo bandera de Comoras y transportaba a 13 tripulantes: diez ucranianos y tres azerbaiyanos. Según la Autoridad Naval Rumana, emitió una señal de socorro cerca de las 10, hora local, a unos 24 kilómetros al este de Constanza, fuera de las aguas territoriales del país. El Ministerio del Interior informó que la policía de fronteras recibió una alerta del Centro de Coordinación Marítima por un incendio a bordo de un buque comercial. La nave sufrió daños graves, volcó y quedó en riesgo de hundirse.

“De las 13 personas a bordo, 10 fueron rescatadas por otra embarcación comercial en la zona, nueve con vida y una fallecida” , señaló el Ministerio e informó que las otras tres "siguen desaparecidas”.

Las tareas de rescate se desarrollaban en condiciones meteorológicas adversas, con mar agitado, fuertes vientos y poca visibilidad. La situación impidió desplegar un helicóptero. Las imágenes difundidas por las autoridades mostraban una parte del casco del carguero volcado que todavía sobresalía del agua mientras la embarcación se hundía.

Aunque las autoridades no confirmaron oficialmente el origen del incendio, medios locales informaron que el buque había sido alcanzado por un dron. Dan vinculó el episodio con la ofensiva rusa en Ucrania.

“Claramente forma parte del proceso de escalada de Rusia en su guerra en Ucrania”, dijo el presidente ante los periodistas. Más tarde, agregó que la embarcación había sido alcanzada por un dron.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también cuestionó el episodio. Se declaró “profundamente alarmada por una nueva escalada rusa en el mar Negro” y denunció en X ataques “irresponsables” contra la navegación civil.

Deeply alarmed by yet another Russian escalation in the Black Sea.



A civilian vessel carrying Ukrainian and Azerbaijani crew has been struck off the coast of Romania.



These reckless attacks target innocent lives and openly defy international law.



My thoughts are with the… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 23, 2026

El Khoryv había partido de Turquía el 21 de octubre y se dirigía al puerto rumano de Sulina, según el sitio especializado MarineTraffic.

La escalada de los ataques en el mar Negro

El hundimiento se produjo en un contexto de creciente cantidad de ataques contra buques mercantes frente a las costas de Rumania y Bulgaria, dos países miembros de la OTAN. En las últimas dos semanas, al menos siete cargueros fueron alcanzados en la zona, con un saldo de alrededor de 30 marineros muertos o desaparecidos, según consignó la agencia Reuters.

Los incidentes ocurrieron en las zonas económicas exclusivas de ambos países y profundizaron la preocupación por una posible extensión de las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania a otros territorios de la región. También pusieron el foco sobre la seguridad de una ruta marítima clave para el comercio internacional.

Rusia aceptó retomar las conversaciones de paz con Ucrania desde el 10 de noviembre.

Ante el aumento de los ataques, la OTAN anunció el martes que reforzará la vigilancia en el mar Negro con más aviones de patrulla marítima, sistemas de radar y drones, aunque no detalló qué medios desplegará. El sábado anterior, aviones de combate rumanos habían derribado dos drones rusos durante tareas de patrullaje sobre aguas territoriales del país.

Los buques afectados en los últimos episodios estaban fondeados cerca del canal de Sulina o navegaban hacia esa vía, que conecta el río Danubio con el mar Negro. El corredor se volvió fundamental para las exportaciones ucranianas, en particular de cereales y aceites alimentarios, productos en los que Ucrania se encuentra entre los principales exportadores mundiales.

Desde los ataques rusos contra los puertos ucranianos del mar Negro, Kiev depende en mayor medida de los puertos del Danubio y de las rutas marítimas que atraviesan aguas territoriales rumanas. La seguridad de esos corredores resulta central para sostener las exportaciones agrícolas y el transporte de mercancías. Frente a la sucesión de incidentes, Ucrania, Rumania y Bulgaria reclamaron a la OTAN que intensifique sus esfuerzos para proteger la navegación comercial.