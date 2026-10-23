Contratación directa de Indra: Casación rechazó planteo para cerrar la causa por prescripción

La Sala IV rechazó la queja presentada por Alejandro Daniel Ok y confirmó que, por el momento, no corresponde declarar prescripta la acción penal.

La causa por las presuntas irregularidades en la contratación directa de una empresa del grupo Indra por parte de la Administración General de Puertos seguirá adelante respecto de Alejandro Daniel Ok. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la queja presentada por su defensa y dejó firme, en esta instancia, la decisión que había desestimado el pedido de prescripción de la acción penal.

El fallo fue dictado por la Sala IV, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky , que resolvieron no habilitar la revisión del planteo de la defensa contra la decisión de la Cámara Federal que, el 16 de septiembre pasado, había confirmado el rechazo de la prescripción.

Los magistrados sostuvieron que la resolución cuestionada no reúne las condiciones necesarias para ser revisada por Casación y que tampoco se acreditó un perjuicio que justificara habilitar esa instancia.

Señalaron que la decisión impugnada no constituye una sentencia definitiva ni un pronunciamiento que ponga fin a la acción penal o impida que continúe el proceso. Además, remarcaron que la defensa no logró demostrar que lo resuelto pudiera ocasionarle un agravio de imposible o tardía reparación ulterior.

“Tampoco se vislumbra, ni el recurrente alcanzó a demostrar, que lo resuelto produzca al impugnante un agravio de tardía o imposible reparación ulterior” , afirmaron los jueces.

Por esos motivos, la Sala IV resolvió “NO HACER LUGAR a la queja interpuesta por la defensa particular de Alejandro Daniel Ok, con costas”.

Una discusión por la prescripción que ya había llegado a Casación

Uno de los puntos centrales del fallo es que la cuestión sobre la prescripción de la acción penal de Ok ya había sido analizada por el mismo tribunal.

Los camaristas recordaron que, el 27 de noviembre de 2024, al intervenir en los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la querella contra el sobreseimiento que se había dictado en la causa, la Sala IV examinó la aplicación del artículo 67, segundo párrafo, del Código Penal, referido a la suspensión de la prescripción.

En aquella oportunidad, Casación revocó el sobreseimiento al considerar aplicable esa causal de suspensión en función del desempeño de funciones públicas. Ahora, frente al nuevo intento de la defensa por cerrar el expediente debido al paso del tiempo, los jueces entendieron que no se habían presentado elementos que justificaran cambiar el criterio anterior.

“Sin que la parte haya aportado elementos que permitan apartarse de lo allí resuelto por la vía intentada”, puntualizaron en la resolución. De esta manera, el planteo de Ok no prosperó y el expediente deberá continuar su trámite respecto de su situación procesal.

La contratación de Indra por u$s940.508

La investigación se centra en presuntas irregularidades en contrataciones directas realizadas por la Administración General de Puertos durante 2016 y 2017, sin recurrir a una licitación pública, por un monto total de u$s940.508.

El objetivo de esas contrataciones era elaborar las bases para la futura licitación de las terminales de contenedores del Puerto de Buenos Aires.

En ese contexto, Ok, quien se desempeñaba como gerente general de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGPSE), es investigado por su presunta participación en hechos vinculados con el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, previsto en el artículo 248 del Código Penal.

La imputación está relacionada con las resoluciones administrativas mediante las cuales Gonzalo Mórtola, entonces interventor del organismo, autorizó las contrataciones cuestionadas.

El rechazo de la queja no implica una declaración de culpabilidad, sino que mantiene vigente la decisión de continuar el proceso contra Ok y descarta, por esta vía, el intento de obtener el cierre de la causa por prescripción.

Qué pasa con la situación de Mórtola

El fallo también deja en claro que la decisión se limita a la situación procesal de Ok y no condiciona las cuestiones pendientes de resolución respecto de Mórtola.

En ese expediente, Casación debe pronunciarse sobre el recurso presentado por la querella contra el sobreseimiento de Mórtola por prescripción, así como sobre la cuestión vinculada con la reparación integral del perjuicio que fue admitida en su favor.

Se trata de incidencias procesales diferentes que, según dijeron fuentes consultadas, requieren un análisis independiente. Por lo tanto, el rechazo del planteo de Ok no anticipa cuál será la decisión del tribunal sobre esos puntos.