Brasil: Flávio Bolsonaro, un candidato presidencial bajo la sombra de su padre

El senador de 45 años lleva más de 20 años de carrera política. Sin embargo, no figuraba como posible candidato hasta que su padre lo designara y analistas niegan que su perfil moderado "no signifique que no sea de derecha".

El senador de 45 años era poco conocido a nivel nacional antes de ser designado por su padre como candidato presidencial.

De cara a las elecciones presidenciales en Brasil , la disputa se juega entre el actual presidente Luiz Inázio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro. Hijo del exmandatario Jair Bolsonaro , el candidato heredó el capital político de su padre, aunque no la mística que lo ayudó a impulsar la derecha brasileña. Por eso, su bajo perfil desafía a la figura de su oponente.

El senador de 45 años era poco conocido a nivel nacional antes de ser designado por su padre como candidato presidencial. Aunque hizo una campaña discreta e incluso salpicada por una investigación por sospechas de corrupción, el apellido le basto para situarse en poco tiempo en empate técnico en las encuestas frente a Lula.

"Es difícil comparar al hijo de Pelé con Pelé", reconoció en un acto en Rio de Janeiro y aseguró que su padre siempre será su "brújula", pero se describe como un Bolsonaro "más moderado" .

Así, su aspecto sereno se diferencia no solo de su padre sino también de otros líderes derechistas de la región. Para muchos bolsonaristas, su condición de "hijo de" justifica su voto por él, como aseguró un ciudadano a AFP: "A mí me gustaría tener a Jair en las urnas. No está Jair, voy con Flávio", sostuvo un estudiante de derecho de 21 años en el acto de campaña de Rio.

Nacido en el estado de Rio de Janeiro, Flávio es el mayor de los cinco hijos del expresidente y el que más se le parece físicamente . Abogado de profesión, se convirtió en diputado estatal a los 21 años y en senador a los 37.

Nacido en el estado de Rio de Janeiro, Flávio es abogado de profesión, se convirtió en diputado estatal a los 21 años y en senador a los 37. F23

Durante la campaña, trascendió una investigación en su contra por sospechas de corrupción y lavado de dinero para realizar un documental sobre su padre. El financiamiento vendría en parte del banquero detenido por estafa Daniel Vorcaro, exCEO del Banco Master.

Flávio negó inicialmente cualquier contacto con Vorcaro o haber volado en su jet privado, pero se vio obligado a admitir que ambas acusaciones eran ciertas. Otra disputa sucedió al interior de su propia familia, cuando su madrastra Michelle Bolsonaro publicó un video en Instagram diciendo que él la había "humillado".

Já vimos esse filme antes e quem perdeu foi o Brasil. https://t.co/w3zD3hlCXB — Lula (@LulaOficial) September 15, 2026

El candidato se jactó de tener una buena relación con el presidente de EEUU Donald Trump -aliado de su padre-, tras reunirse con el republicano este año en privado en la Casa Blanca. Por otro lado, elogia las políticas de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador, criticadas por defensores de derechos humanos, y promete la construcción de "muchas prisiones".

"Comparado con su padre, es más afable y accesible, pero eso no significa que no sea ideológicamente de extrema derecha", sostuvo el analista político Thomas Traumann a AFP.

Flávio, sus elogios a Milei y la respuesta de Lula

El candidato se mostró muy cercano al presidente Javier Milei, a quien le elogió su plan económico. Así, hace unas semanas la coordinadora económica de su campaña y representante del Partido Liberal (PL), Daniella Marques, destacó que las políticas económicas aplicadas por la gestión del libertario servirán como fuente de inspiración para un eventual gobierno de Bolsonaro.

En el lanzamiento de su campaña, a fines de julio de este año, el argentino estuvo presente y describió a Bolsonaro de la siguiente forma: “No hay otro capaz de terminar con el Riesgo Lula”. Al respecto, el actual presidente contestó en su cuenta de X al afirmar: "Ya vimos esta película antes y quien perdió fue Brasil".