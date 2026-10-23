La confianza del consumidor en EEUU volvió a caer y aumentó el malestar en un grupo de votantes clave

El conflicto en Medio Oriente y el aumento de precios impactan negativamente en la percepción económica de los hogares estadounidenses, afectando especialmente a votantes independientes. Se trata de un dato que se conoce a dos semanas de las elecciones de medio término.

La confianza de los consumidores estadounidenses bajó ligeramente hasta situarse cerca de un mínimo histórico en octubre , ya que el aumento de los precios debido al conflicto en el Medio Oriente empañó la percepción que tienen los hogares sobre la economía. Se trata de un dato importante, ya que probablemente disminuya la competitividad del gobierno de Donald Trump de cara a las elecciones legislativas del martes de 3 noviembre.

El estudio de la Universidad de Michigan indicó que su Índice de Confianza del Consumidor cayó este mes a 48, tras el 48,1 en septiembre. La cifra de octubre fue la segunda más baja registrada, después del mínimo histórico de 44,8 alcanzado en mayo , poco después de que comenzara la guerra con Irán.

"El poder adquisitivo sigue siendo el factor que más influye en la percepción que tienen los consumidores de la economía" , afirmó Joanne Hsu , directora de la encuesta. "La confianza se encuentra ahora un 10% por debajo de la registrada hace un año y un 15% por debajo de la de febrero , justo antes del conflicto con Irán".

El indicador de la encuesta sobre las expectativas de los consumidores respecto a la inflación para el próximo año subió ligeramente al 4,7%, desde el 4,6 % registrado en septiembre. Las expectativas se dispararon desde el 3,4% registrado en febrero, antes de que comenzara la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las expectativas de los consumidores respecto a la inflación para los próximos cinco años subieron al 3,5%, desde el 3,4% registrado en septiembre y el 3,2% de marzo, justo después del inicio de la guerra. "En general, los consumidores esperan que la inflación se acelere, y el aumento de las expectativas de inflación este año no se limita a un solo sector del espectro político ", escribió Hsu.

Los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) se reunirán la próxima semana en Washington y, a pesar de que los datos de inflación de las últimas dos semanas han sido más altos de lo esperado, en general se espera que mantengan sin cambios su tasa de interés de política monetaria en el rango de 3,75% a 4,00%, tras haberla elevado en un cuarto de punto porcentual en septiembre.

La Fed debió de subir las tasas el mes pasado para hacer frente al incremento en la inflación.

El factor de los votantes indecisos

Los resultados de la encuesta coinciden con los últimos relevamiento de opinión pública en EEUU, que muestran que los votantes tienen una opinión negativa de la economía y de la gestión republicana.

Los datos de la Universidad de Michigan, desglosados por afiliación política, mostraron que el sentimiento más negativo provenía de los encuestados que se identificaron como independientes, quienes constituyen un bloque clave de votantes indecisos.

Su índice de confianza cayó a 42,4 —apenas por encima del mínimo histórico de 40,6 registrado en mayo— desde 47,7 en septiembre, mientras que los índices de los demócratas y los republicanos mejoraron.

De hecho, la encuesta reveló un aumento significativo este año entre los independientes —y también, de manera notable, entre los republicanos— que mencionaron los altos precios como un lastre para sus finanzas personales.

Desde enero, el número de independientes que señalaron que las presiones inflacionarias están afectando su situación financiera aumentó un 27%, mientras que entre los republicanos se disparó un 52%. Por su parte, las menciones similares entre los demócratas subieron un 15%.

Las encuestas indican que es probable que los republicanos pierdan el control de la Cámara de Representantes y, posiblemente, del Senado, ya que el índice de aprobación de Trump en una encuesta de Reuters/Ipsos se encuentra en un mínimo histórico debido al aumento vertiginoso de los precios del combustible provocado por su decisión de atacar a Irán a finales de febrero.