Elefante Blanco, el influencer anticorrupción que llegó al Congreso de Colombia

Luis Carlos Rúa trabajó cerca de figuras políticas antes de dar un giro a su trayectoria y dedicarse a exponer presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos a través de internet.

Luis Carlos Rúa llegó al Senado de Colombia con el personaje que durante años utilizó para denunciar irregularidades en obras públicas y contratos estatales : un elefante blanco . A sus 34 años, el ingeniero eléctrico pasó de trabajar cerca de políticos a convertirse en un activista que usa las redes sociales para señalar posibles malos manejos de recursos públicos.

Rúa construyó una comunidad de cerca de 500.000 seguidores en redes sociales , donde publicaba denuncias sobre obras inconclusas y contratos cuestionados. Su personaje era la imagen de “un elefantito que bailaba en obras inconclusas” , con el que recorrió el país para mostrar proyectos que, según sus investigaciones, no cumplían con su objetivo.

Su camino hacia la política comenzó después de trabajar como encargado de comunicaciones del entonces alcalde de Pereira, su ciudad natal. En 2019, cuando todavía hacía parte de esa administración, denunció públicamente una supuesta presión a funcionarios para apoyar a un candidato en las elecciones municipales.

Como evidencia, grabó una llamada telefónica y entregó el audio a medios de comunicación. La decisión generó rechazo entre sus compañeros de trabajo. “Me decían Judas. Me decían traidor”, recordó. Tras los cuestionamientos, tuvo que salir de la ciudad y poco después inició su proyecto de denuncias .

Con el tiempo, la iniciativa dejó de ser un pasatiempo y se convirtió en su principal actividad. “Me sentí como con una responsabilidad” , dijo Rúa, quien aseguró que transformó su “hobby en un proyecto de vida” con apoyo económico de sus seguidores .

Sin embargo, mantener el proyecto se volvió cada vez más difícil por el aumento de los costos. Por eso decidió aspirar al Senado, una idea que surgió también de sus seguidores, con el objetivo de continuar sus denuncias desde un cargo público y contar con mayor protección.

Luis Carlos Rúa llegó al Senado de Colombia.

Rúa anunció su candidatura a través de sus redes sociales y, tres días antes de las elecciones legislativas de marzo, reveló por primera vez su identidad. “Sentía que era posible, pero no lo tenía totalmente claro”, afirmó.

Su campaña se basó en internet, sin grandes eventos ni afiches. “Me puse a hacer videos, a contar los logros. Era una campaña distinta”, explicó. La estrategia le permitió obtener más de 120.000 votos y convertirse en senador independiente con el respaldo de un pequeño partido.

Congreso de Colombia: qué es Elefante Blanco

El nombre de Elefante Blanco hace referencia a una expresión usada en América Latina para describir infraestructuras costosas que quedan abandonadas o sin terminar, generalmente construidas con fondos del Estado.

Rúa adoptó esa identidad para mantener su anonimato en un país donde, según él, el activismo puede ser “una actividad de alto riesgo”.