El gobierno de España buscará prohibir fumar en terrazas y playas

También prevén vetar que los menores consuman tabaco e impedir la publicidad, promoción y patrocinio de productos. Actualmente, cerca del 26% de la población adulta fuma a diario.

Fumar causa alrededor de 50.000 muertes al año en el país y es un factor de riesgo en aproximadamente el 30% de los cánceres.

El gobierno de España buscará prohibir fumar y vapear en las terrazas y las playas, tras presentar un proyecto de ley que deberá someterse a votación en el Parlamento, donde no tiene mayoría.

La noticia fue anunciada el martes y el texto prevé también vetar que los menores consuman tabaco e impedir la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco , que suponen graves riesgos para la salud.

La ministra de Sanidad, Mónica García , expresó que el objetivo era ampliar las restricciones más allá de la prohibición de fumar en lugares cerrados aprobada en 2010, para "proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco".

"El propósito es muy sencillo, que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma", declaró en una rueda de prensa, después de que el consejo de ministros aprobara el anteproyecto de ley.

Además, indicó que las mujeres embarazadas y las personas con asma deberían poder disfrutar de las terrazas de los restaurantes sin estar expuestas al humo de las mesas cercanas. El anteproyecto debe ser aprobado por el Parlamento, donde el Gobierno del socialista Pedro Sánchez no tiene mayoría, lo que dificulta que se convierta en ley.

Hoy por hoy, alrededor del 26% de la población adulta de España fuma a diario, según datos oficiales de 2024. Fumar causa alrededor de 50.000 muertes al año en el país y es un factor de riesgo en aproximadamente el 30% de los cánceres, agregó García.

Hoy por hoy, alrededor del 26% de la población adulta de España fuma a diario, según datos oficiales de 2024. Pixabay

España registró más de 1.000.000 de solicitudes de regularización de migrantes tras el anuncio de Pedro Sánchez

Un millón de personas en situación irregular iniciaron sus trámites de documentación en España gracias al programa excepcional que el Ejecutivo implementó a mediados de abril y que expira este martes. El balance fue presentado por el presidente Pedro Sánchez, cuyo gabinete de izquierdas consolida así un modelo de recepción e integración que contrasta abiertamente con el endurecimiento de las fronteras que predomina en el resto de la Unión Europea.

Durante su intervención, Sánchez defendió la medida asegurando que busca "que el mundo vea a España como un país que respeta, que protege y que ampara los derechos humanos". Asimismo, el presidente definió la iniciativa como "buena" para las finanzas nacionales, sin obviar los "desafíos" que este proceso conlleva.

Tras el cierre del plazo, la administración pública cuenta con un margen de tres meses para evaluar cada expediente y decidir si otorga el permiso de residencia y trabajo, el cual tendrá validez exclusiva en territorio español.