Alerta en Venezuela por una enfermedad letal y hay preocupación en medio de las tareas de rescate

El organismo venezolano advirtió sobre una patología de rápida evolución que ya provocó varias muertes. Barinas y Anzoátegui, los estados afectados.

La Federación Médica de Venezuela (FMV) manifestó su preocupación por la aparición de una enfermedad de origen aún no identificado que ya causó múltiples fallecimientos en los estados de Barinas y Anzoátegui .

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A través de un comunicado, la entidad solicitó al gobierno encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez que implemente de inmediato medidas de vigilancia epidemiológica y refuerce los mecanismos de control para contener la propagación del cuadro.

El documento, firmado por el presidente de la FMV , Douglas León Natera , y el secretario general, Rafael Belmonte , describió una enfermedad que evoluciona con gran rapidez y presenta síntomas de extrema gravedad.

Según precisó el gremio, los pacientes desarrollan fiebre alta , manifestaciones hemorrágicas , severos trastornos respiratorios y un rápido deterioro del estado general.

La patología también provoca una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda , que en varios casos progresó en pocos días y derivó en la muerte de los afectados.

Tres médicos fallecidos y otros casos en Venezuela

Entre las víctimas fatales se encuentran los médicos Jhovanny Silva, Rafael Díaz y Cecilia Chávez, cuyos fallecimientos incrementaron la preocupación dentro del sistema sanitario.

La Federación Médica de Venezuela respaldó además las advertencias realizadas previamente por el Colegio de Médicos del estado Barinas, que había alertado sobre la situación y el impacto que también sufrió el personal de salud.

En Anzoátegui, la organización reportó otros tres fallecimientos con síntomas similares en la ciudad de El Tigre.

A su vez, informó que en la comunidad de Boca del Pao murieron tres integrantes de una misma familia luego de presentar fiebre, dificultad respiratoria y graves complicaciones pulmonares.

El reclamo por una investigación y mayor transparencia

Frente al avance de la enfermedad, la FMV exigió que se inicien investigaciones urgentes para determinar cuál es el agente causante del cuadro y adoptar medidas que permitan frenar su propagación.

La entidad también cuestionó la falta de información oficial y advirtió que la ausencia de boletines epidemiológicos actualizados dificulta la respuesta sanitaria y eleva el riesgo de nuevos contagios.

Por ese motivo, pidió la implementación de cercos epidemiológicos, estudios de microzonación en las áreas afectadas y una intervención coordinada del Ministerio de Salud.

Mientras se aguardan definiciones oficiales sobre el origen de la enfermedad, la situación mantiene en estado de alerta a los trabajadores de la salud y a las comunidades de Barinas y Anzoátegui.