Crece el saldo de la catástrofe en Venezuela: ya son 5.278 los muertos por los terremotos

Diversas estimaciones también creen que los desaparecidos totales pueden llegar hasta 50.000. Las personas sin vivienda superaron los 17.000.

Diversas estimaciones también creen que los desaparecidos totales pueden llegar hasta los 50.000.

Un último balance de los muertos, tras los dos terremotos que azotaron a Venezuela , arrojó el número actualizado de 5.278. A un mes del desastre, diversas estimaciones también creen que los desaparecidos totales pueden llegar hasta los 50.000 mientras las personas sin vivienda llegaron a más de 17.000.

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Los potentes terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio sacudieron el norte del país, y en especial golpearon el costero estado La Guaira , vecino de la capital.

En paralelo, la ONU estimó que el total de desaparecidos podrían llegar hasta 50.000 , mientras algunas proyecciones apuntan a una cifra cercana a los 10.000. El desastre afectó más de 850 edificios y 190 se derrumbaron totalmente, según datos oficiales citados por AFP.

En La Guaira, considerada la zona cero del desastre, los damnificados se instalaron en estadios, canchas, plazas, incluso aceras , donde voluntarios brindan atención médica y les donan alimentos. Más de 23.500 personas viven en campamentos provisorios, contabiliza el gobierno.

Terremotos en Venezuela: la cifra de muertos ya alcanzó los 4.700 y casi 30.000 personas siguen desaparecidas

Hace una semana, el número de fallecidos había sido de 4.734; en tanto que 20.903 personas permanecen sin vivienda. Mientras avanzan los operativos de rescate, la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela, creada para centralizar la búsqueda de personas, informó que todavía 29.872 personas siguen sin poder ser localizadas.

Por otra parte, portavoces gubernamentales aseguraron que los planes de contingencia asistieron a 128.324 familias y prestaron atención médica a 33.652 pacientes.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y provocaron el colapso de edificios, severos daños en infraestructura estratégica y una emergencia humanitaria de gran escala.