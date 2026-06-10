SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
10 de junio 2026 - 10:24

Estiman que China aumentó un 147% su arsenal de misiles en los últimos 40 años

El auge tecnológico de Pekín reaviva la discusión internacional sobre el nuevo equilibrio estratégico en Asia, a pesar de que el país acumula cuatro décadas en paz.

China multiplicó su poder militar y expandió su arsenal de misiles en las últimas cuatro décadas, a pesar de llevar más de 40 años sin entrar en combate directo

China multiplicó su poder militar y expandió su arsenal de misiles en las últimas cuatro décadas, a pesar de llevar más de 40 años sin entrar en combate directo

JASON LEE (Reuters)

A pesar de sumar más de 40 años sin entrar en combate directo, China transformó radicalmente su capacidad militar y expandió masivamente su arsenal de misiles. Diversos informes internacionales de defensa confirman este avance, encendiendo las alarmas sobre el nuevo equilibrio de poder en Asia. Este crecimiento no fue fortuito, sino el resultado de una estrategia gradual y sostenida por inversiones multimillonarias en tecnología, armamento de vanguardia y modernización de sus fuerzas armadas.

Informate más

Te puede interesar

Otras noticias