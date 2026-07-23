Los modelos IA de código abierto, la gran apuesta de China

A raíz de las restricciones a chips y modelos, China convirtió el código abierto en un eje de su estrategia para competir con EEUU en inteligencia artificial. Cómo funciona esta dinámica y por qué gana cada vez más protagonismo.

La inteligencia artificial en China avanza a paso firme y el desarrollo de la industria comienza a mostrar una característica en común: que los nuevos competidores estén cada vez más ligados al desarrollo de modelos de código abierto . Con proyectos como Kimi K3 y DeepSeek , el gigante asiático busca acelerar la innovación, ampliar el acceso a esta tecnología y acortar la brecha con Estados Unidos en la carrera por el liderazgo de la IA.

A diferencia de los modelos cerrados, el enfoque abierto permite que empresas, universidades y desarrolladores trabajen sobre una misma base tecnológica, una estrategia que Beijing considera clave para fortalecer su ecosistema de inteligencia artificial.

A grandes rasgos, el código abierto puede definirse como un modelo de desarrollo de software —y también de hardware o bases de datos— basado en la colaboración entre desarrolladores y el aporte de la comunidad. En el caso del software, este enfoque permite que cualquier programador acceda al código fuente de una aplicación , lo analice, lo modifique y desarrolle nuevas herramientas a partir de él . Dependiendo de la licencia, esos proyectos incluso pueden comercializarse.

Este modelo busca promover principios como el intercambio de conocimiento, el desarrollo colaborativo, el prototipado rápido , la transparencia, la seguridad y la mejora continua impulsada por la comunidad. El movimiento comenzó a consolidarse durante la década de 1990 como una alternativa al software propietario o closed source, un esquema en el que las empresas mantenían cerrado el código de sus desarrollos, el tipo de lógica por la que apuestan gigantes tecnológicos en EEUU como OpenAI o Google.

Dos hitos marcaron el crecimiento del código abierto en sus primeros años. Por un lado, la creación de la Open Source Initiative (OSI), organización dedicada a promover este modelo de desarrollo. Por otro, el nacimiento de Linux en 1991 , el sistema operativo creado por Linus Torvalds que, casi 35 años después, se convirtió en la base de gran parte de la infraestructura tecnológica global , con presencia en la mayoría de los servidores web, servicios en la nube, supercomputadoras y teléfonos celulares.

Así las cosas, un modelo de IA de código abierto es aquel que pone a disposición del público sus pesos, arquitectura y herramientas, de modo que terceros puedan estudiarlo, modificarlo y desarrollar nuevas aplicaciones a partir de él. Frente a los modelos propietarios, cuyos sistemas permanecen cerrados, este enfoque ofrece varias ventajas:

Auditoría independiente.

Adaptación a casos de uso específicos.

Desarrollo impulsado por la comunidad.

Mayor transparencia sobre el funcionamiento del modelo.

En el campo de la inteligencia artificial, la apertura de los pesos resulta especialmente relevante porque facilita la reproducción de experimentos, permite optimizar el rendimiento y acelera la investigación.

Por qué China impulsa la IA abierta

Las restricciones impuestas por EEUU al acceso de China a chips avanzados y equipos para su fabricación llevaron a las empresas del país a reforzar su apuesta por el código abierto como una forma de mantener el ritmo de desarrollo tecnológico. Con esta estrategia, el objetivo es:

Reducir los costos de desarrollo.

Atraer talento de todo el mundo.

Fomentar ecosistemas colaborativos.

Acelerar la adopción de IA por parte de las empresas.

Competir con los modelos estadounidenses sin depender de hardware restringido.

Compañías como Moonshot AI, Zhipu, DeepSeek y Alibaba encabezan esta tendencia con el lanzamiento de modelos cada vez más grandes y accesibles, entre ellos Kimi K3, con 2,8 billones de parámetros, y GLM5.2.

Archivo. Moonshot sacudió el mercado de la IA con la llegada de Kimi 3. Imagen creada con IA

La expansión de la IA de código abierto se aceleró durante 2024 y 2025. De acuerdo con análisis citados por CNBC y consultoras especializadas:

Kimi K3 supera en tamaño a todos los modelos abiertos desarrollados previamente en China.

a todos los modelos abiertos desarrollados previamente en China. DeepSeek V4 Pro y GLM5.2 también registraron mejoras en rendimiento y eficiencia.

también registraron mejoras en rendimiento y eficiencia. Los modelos abiertos chinos ya compiten en áreas como análisis, simulación y generación de contenidos.

Las compañías chinas continúan avanzando pese a las restricciones impuestas por Washington.

Estos avances reflejan cómo el código abierto pasó de ser una decisión técnica a convertirse en una herramienta estratégica para sostener el ritmo de innovación.

El desarrollo de modelos abiertos aporta beneficios tanto para el ecosistema tecnológico como para quienes construyen aplicaciones sobre ellos, En este sentido, este desarrollo facilita la evaluación de sesgos, riesgos y funcionamiento interno; permite que startups y universidades accedan a tecnología de vanguardia; permite una mayor velocidad ya que desarrolladores de todo el mundo pueden contribuir con mejoras; obliga a los modelos propietarios a mejorar su rendimiento y ajustar costos; y aporta soberanía tecnológica ya empresas y países pueden adaptar los modelos a sus necesidades sin depender de proveedores externos.

La apuesta por el código abierto cuenta con total respaldo político en el gigante asiático, con miras al tablero gepolítico que se dibuja alrededor de la IA. Durante la Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial realizada en Shanghái, el líder chino, Xi Jinping, defendió esta estrategia al afirmar que permite que "todos los sectores y empresas puedan beneficiarse de la IA".