La demanda de talento en IA se dispara en China: ya hay tres ofertas empleos por cada especialista capacitado

El boom de la inteligencia artificial dejó a China con más de tres puestos disponibles por cada profesional calificado. En respuesta, el gobierno de Xi Jinping impulsa programas para captar talento desde la adolescencia.

En China , el número de ofertas de empleo en el sector de la IA en el país aumentó más de un 21% en el primer semestre de 2026. De esta manera, fueron publicadas 3,08 vacantes para el sector por cada candidato calificado existente.

Los números se desprenden del último informe de la Liepin, la plataforma china de selección de personal. Si se observa el desagregado, algunos puestos como los de arquitectura (sistemas o soluciones de IT) o ingenieros de estructuras mecánicas registraron un aumento del más del 50% en el número de anuncios.

Otros puestos con alta demanda son; ingenieros en algoritmos; desarrolladores de software integrado e ingenieros especializados en vehículos inteligentes conectados.

Los datos de Liepin coinciden con un análisis de McKinsey - publicado en 2023 - donde se alertaba por un posible déficit de 4 millones de trabajadores en el sector de la IA hasta 2030. Esa cifra podría aumentar durante la próxima década.

Con el objetivo de construir una plantilla de profesionales especializados en inteligencia artificial y solucionar el déficit, las grandes compañías tecnológicas chinas comenzaron a captar talento cada vez más temprano, incluso antes del ingreso a la universidad.

El número de ofertas de empleo en el sector de la IA en el país aumentó más de un 21% en el semestre de 2026.

A principios de marzo, Tencent lanzó un programa de prácticas de verano dirigido a estudiantes de entre 13 y 18 años. La iniciativa apunta a formar futuros especialistas en áreas estratégicas como gestión de productos para tecnología financiera (fintech), inteligencia artificial aplicada a la educación e investigación en IA para WeChat.

La estrategia también fue adoptada por el fabricante de automóviles Geely, que junto con Xinwei Technology puso en marcha un programa de incorporación de jóvenes talentos que permite contratar estudiantes apenas finalizan el bachillerato. El objetivo es preparar a los futuros ingenieros y directivos de la compañía desde el inicio de su carrera profesional.

Este tipo de iniciativas no es exclusivo de China. En Estados Unidos, empresas tecnológicas como Palantir también cuentan con programas de formación para estudiantes de secundaria, al igual que Google y Microsoft, que ofrecen propuestas orientadas a jóvenes antes de su ingreso a la universidad.

La apuesta por desarrollar talento propio llega en un contexto en el que China logró superar a Estados Unidos como líder mundial en investigación sobre inteligencia artificial, una posición que Washington había mantenido de forma ininterrumpida desde 2016.

Al mismo tiempo, también cambió la tendencia migratoria de los investigadores chinos. Si durante años era habitual que dejaran el país tras completar sus estudios de grado para continuar su formación en el exterior, actualmente el 60% elige permanecer en China para realizar una maestría o un doctorado.

La influencia del sistema educativo chino también se refleja en las principales empresas del sector: el 15% de los 483 colaboradores que participaron en el desarrollo de GPT-5 de OpenAI contaba con al menos un título otorgado por una institución académica china.