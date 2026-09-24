Los bancos europeos aceleran la era digital: HSBC y Barclays avanzan en depósitos tokenizados en el Reino Unido

En un hito para el sector financiero, las principales entidades británicas completaron las primeras transferencias interbancarias en libras esterlinas mediante infraestructura blockchain y contratos inteligentes. Los detalles, en la nota.

Por primera vez, varios bancos competidores transfirieron libras esterlinas depositadas en cuentas corrientes mediante infraestructura blockchain , marcando un avance clave en la modernización de los sistemas de pago interbancarios.

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Lloyds, NatWest y Barclays llevaron a cabo dos operaciones de refinanciación hipotecaria utilizando depósitos tokenizados , mientras que un consorcio de tres entidades, encabezado por HSBC, concretó un pago entre clientes que simuló una compra en un mercado digital, según confirmó este jueves la patronal bancaria UK Finance.

A diferencia de las criptomonedas, un depósito tokenizado no es más que un depósito bancario tradicional representado digitalmente en una red de cadena de bloques. Esta modalidad conserva el marco legal y la protección de depósitos del sistema bancario clásico, con la ventaja operativa de permitir pagos programables e instantáneos que solo se liberan cuando se activan los parámetros prefijados en un contrato inteligente.

Más allá de la teoría, las pruebas demostraron cómo funciona esta tecnología en la práctica. En las refinanciaciones hipotecarias, los fondos se liberaron automáticamente entre los bancos tan pronto como se confirmó la transferencia de la propiedad. Por su parte, en el ensayo del mercado digital, el dinero del comprador permaneció retenido y solo se acreditó al vendedor tras verificarse la entrega, aun cuando no se intercambiaron bienes físicos reales. La clave del avance radica en su carácter interbancario.

Durante más de diez años, los bancos crearon redes blockchain privadas e incompatibles entre sí. La iniciativa piloto "Great British Tokenised Deposit ", lanzada el año pasado, superó esta fragmentación conectando a las entidades en una infraestructura compartida que permite operar a nivel interbancario.

Entidades como Barclays, HSBC, Lloyds, Monzo, NatWest, Nationwide y Santander participan en este proyecto, que cabe precisar que cuenta con respaldo oficial.

El Banco de Inglaterra señaló que prioriza el desarrollo de depósitos tokenizados sobre las stablecoins privadas en dólares, al considerar que la innovación debe darse dentro del marco regulado y bajo las garantías del sistema bancario tradicional.

El Banco de Inglaterra señaló que prioriza el desarrollo de depósitos tokenizados sobre las stablecoins privadas en dólares.

Ahora, las entidades participantes planean crear una sociedad y un reglamento de supervisión, y aspiran a emitir tres bonos digitales en el primer trimestre de 2027 que se negociarían y liquidarían utilizando depósitos tokenizados.

Avances clave en la tokenización en Europa

Este hito en el Reino Unido termina una semana en la que se definió con mayor precisión el enfoque global de Europa respecto al futuro del dinero digital.

El lunes, el Eurosistema puso en marcha Pontes, una plataforma que permite a las entidades financieras liquidar operaciones con activos tokenizados utilizando dinero de banco central, con 13 entidades listas para operar de inmediato. Además, el Banco Central Europeo (BCE) anunció que invertirá parte de sus fondos propios en valores tokenizados a través de este nuevo sistema.

Un día después, los bancos centrales europeos hicieron pública su respuesta a la revisión de la normativa comunitaria sobre criptoactivos, MiCA, en la que piden una prohibición más amplia del pago de intereses sobre las "stablecoins" y nuevas competencias para limitar los tokens vinculados a divisas extranjeras como el dólar estadounidense.

La idea común es la clara preferencia por el dinero emitido por bancos regulados y bancos centrales frente a las "stablecoins" emitidas por actores privados.