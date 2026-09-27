Detuvieron a cinco hombres con tres camionetas con explosivos y sospechan por un ataque terrorista a una base aérea de Reino Unido + Agregar ámbito en









La Policía británica lleva a cabo un operativo de urgencia cerca de la base militar RAF Fairford. “Los teníamos bajo investigación", dijo Donald Trump minutos después del operativo.

La policía británica detuvo a varios hombres por delitos vinculados a explosivos cerca de una base militar de EEUU. REUTERS/Toby Shepheard

Cinco hombres fueron detenidos este domingo en las inmediaciones de la base aérea RAF Fairford, en el suroeste de Inglaterra, bajo sospecha de delitos vinculados con explosivos y de estar preparando un acto terrorista. El operativo comenzó durante la madrugada, después de que la Policía recibiera un aviso sobre tres vehículos sospechosos que se dirigían hacia la instalación militar. En tanto, Donald Trump aseguró minutos después que había una investigación en proceso ya que "buscaban hacer un gran daño" a las instalaciones militares británicas que usa Estados Unidos en el conflicto con Irán.

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La Policía de Gloucestershire declaró el episodio como un “incidente grave” y desplegó agentes armados, equipos de emergencia y especialistas militares en desactivación de explosivos. Un total de 85 viviendas fueron evacuadas como medida preventiva, mientras los artificieros inspeccionaban varios vehículos en la zona de Whelford.

British Intel @TheBritishIntel El subcomisario Richard Ocone explicó que los cinco hombres permanecían bajo custodia y que la investigación continuaba. Las autoridades también analizaban materiales incautados durante el procedimiento para determinar su naturaleza y establecer si podían representar un riesgo. Por el momento, no se informó oficialmente quiénes son los detenidos ni cuál habría sido el objetivo concreto del supuesto ataque.

Las primeras imágenes de los detenidos en las cercanías de la base aérea de Fairford. La importancia estratégica de la base de Fairford RAF Fairford tiene una importancia estratégica para Reino Unido y Estados Unidos. La instalación es utilizada por la Fuerza Aérea estadounidense y fue empleada en operaciones militares contra Irán, lo que incrementó su relevancia en el contexto del conflicto en Medio Oriente.

La utilización de bases británicas por parte de Estados Unidos también había generado advertencias de Irán. Según medios británicos, después de esas amenazas se reforzó la seguridad en otras instalaciones militares estadounidenses en Reino Unido, entre ellas RAF Lakenheath y RAF Mildenhall.

OSINTWarfare @OSINTWarfare La reacción de Donald Trump Donald Trump habló públicamente del incidente en Fairford, minutos antes de viajar. “El arresto en el Reino Unido fue fantástico. Trabajando con Gran Bretaña, fue un trabajo impresionante. Los teníamos bajo investigación", sostuvo el presidente de Estados Unidos ante la prensa. Y agregó: "Estaban buscando causar un gran daño a nuestra fortaleza, y trabajar con los británicos resultó genial. Los teníamos en la mira durante mucho tiempo, y los atrapamos”. Investigan si existía un vínculo con Irán La proximidad de los detenidos a una instalación utilizada por Estados Unidos llevó a los investigadores a analizar distintas hipótesis, incluido un eventual vínculo con amenazas formuladas por Irán. Sin embargo, las autoridades no confirmaron hasta el momento que el operativo esté relacionado con el gobierno iraní. Mientras continúa la investigación, la Policía informó que la situación estaba bajo control y que el objetivo era completar las inspecciones para permitir el regreso de los vecinos evacuados a sus viviendas.