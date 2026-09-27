Quedé sin trabajo: ¿cómo cobrar hasta $383.800 gracias a ANSES?

La Prestación por Desempleo se calcula según el salario previo y los aportes realizados durante los últimos años de actividad laboral.

Si te quedaste sin trabajo, no implica necesariamente quedarse sin ingresos de manera inmediata. La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene vigente la Prestación por Desempleo , una asistencia destinada a trabajadores en relación de dependencia que fueron desvinculados.

Desde septiembre, el beneficio tiene un monto máximo de $383.800 mensuales , mientras que el piso se ubica en torno a los $191.900. La cifra que recibe cada persona no es igual, ya que se determina a partir de la remuneración que tenía antes de quedar desempleada y de los aportes hechos al Fondo Nacional de Empleo.

El aumento está relacionado con la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) . La nueva escala empezó a regir en septiembre y elevó los parámetros que se tienen en cuenta para establecer los valores de la prestación. El tope de $383.800 corresponde al esquema vigente para este mes.

La Prestación por Desempleo funciona como una cobertura económica para trabajadores que estaban registrados y quedaron sin empleo por causas que no dependieron de una renuncia voluntaria. Entre las situaciones contempladas se encuentran el despido sin justa causa, la finalización de un contrato y circunstancias vinculadas con la desvinculación laboral.

Para acceder, el trabajador debe encontrarse legalmente desempleado y disponible para ocupar un nuevo puesto. Para los trabajadores alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo, ANSES establece requisitos vinculados con los aportes realizados durante los últimos tres años.

Hay situaciones que te pueden dejar afuera del beneficio. La cartilla oficial de ANSES señala, entre otras, a quienes renunciaron, finalizaron la relación laboral de mutuo acuerdo o aceptaron un retiro voluntario. Tampoco pueden acceder quienes siguen percibiendo ingresos por otra actividad, trabajan como autónomos o están inscriptos como monotributistas.

La duración tampoco es idéntica para todos. El período durante el cual se cobra depende del tiempo trabajado y de los aportes efectuados durante los tres años anteriores a la finalización de la relación laboral. Además, ANSES informa que durante su percepción pueden corresponder Asignaciones Familiares y cobertura de obra social.

ANSES

¿Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo?

El monto se calcula inicialmente sobre el 75% de la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual de los últimos seis meses trabajados. Sin embargo, el resultado queda sujeto a los valores mínimo y máximo establecidos para la prestación. Para septiembre 2026, el esquema actualizado establece un piso de $191.900 y un máximo de $383.800.

El nuevo tope surgió después de la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil. La Secretaría de Trabajo fijó una nueva escala a partir de septiembre, luego de que el Consejo del Salario no alcanzara un acuerdo. La medida estableció el nuevo salario mínimo y una serie de incrementos posteriores hasta abril de 2027.

Documentación obligatoria que debés presentar para iniciar el trámite

Para solicitar la prestación hay que acreditar tanto la identidad como la situación que produjo el desempleo. El trámite puede gestionarse a través de Atención Virtual de ANSES o de manera presencial. La documentación principal incluye el DNI y el comprobante que demuestre la finalización de la relación laboral.

En caso de un despido sin justa causa, ANSES contempla documentos como el telegrama de despido, la carta documento o una nota de despido con las formalidades correspondientes. Si el vínculo laboral terminó por vencimiento del contrato, se debe presentar una copia del contrato firmado con el empleador. Existen requisitos específicos para otros escenarios, como una desvinculación vinculada con la quiebra o el concurso preventivo de la empresa. En esos casos se solicita documentación adicional que permita acreditar la situación.

Una vez enviada la solicitud, ANSES lleva a cabo controles sobre la información presentada. El organismo puede pedir documentación adicional o aclaraciones antes de aprobar o rechazar el beneficio. La cartilla oficial advierte que la solicitud queda sujeta a las verificaciones correspondientes y que el resultado será comunicado al solicitante.