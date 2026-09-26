Secretario de Defensa británico apuntó contra Argentina por Malvinas: "No tienen la capacidad de tomar las islas" + Agregar ámbito en









Se trata de Wes Streeting, que también remarcó el riesgo de un conflicto bélico con Rusia en el corto plazo. "Hemos decidido llevar a cabo el mayor aumento sostenido en el gasto en Defensa", aseguró.

Crece la mirada internacional sobre las islas Malvinas.

Argentina continúa llevando la causa Malvinas a distintos ámbitos internacionales. Mientras busca respaldo en el Parlasur, el discurso presidencial en la ONU volvió a girar en torno al reclamo de soberanía por las islas. Aún así, la respuesta del Reino Unido viene siendo de un categórico rechazo a la demanda, en declaraciones públicas en las que mencionan un potencial escenario bélico. Es el caso del último testimonio de Wes Streeting, actual secretario de Defensa británico.

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“Lo que hemos visto por parte del presidente de Argentina es lo mismo que escuchamos de los argentinos año tras año: quejarse de las Malvinas, diciendo que son suyas. Este asunto se resolvió en 1982, y sigue siendo la voluntad firme de los habitantes de las Malvinas, cuya abrumadora mayoría, como saben, elige ser británica, y nosotros apoyamos a las Malvinas”, dijo el funcionario.

Entrevistado en el diario británico The Sun, Streeting se refirió a las capacidades bélicas de ambos países, ratificando que su país enviaría tropas a las Malvinas en caso de una escalada militar. "Los argentinos no tienen la capacidad de tomar las islas. Gran Bretaña sí tiene la capacidad de defenderlas", sentenció.

Wes Streeting, secretario de Defensa británico. Europa observa los movimientos de Rusia En sintonía con el primer ministro Andy Burnham, el secretario de Defensa advirtió que la principal amenaza británica es el avance de Rusia, por lo que la región cuenta con "un riesgo de guerra mayor que en cualquier otro momento". "Podemos perder una guerra en apenas cinco años", reconoció Streeting, quien consideró a Vladimir Putin como "el enemigo número uno" de su país.

“Tenemos una guerra en nuestro continente. Tenemos un presidente ruso con ambiciones imperialistas, que pone a prueba constantemente las defensas de Gran Bretaña, las defensas de la OTAN y la solidez de nuestras alianzas", analizó y apuntó que "en ese contexto, es por eso que hemos decidido llevar a cabo el mayor aumento sostenido en el gasto en Defensa desde el fin de la Guerra Fría".

Finalmente, Streeting le comentó a The Sun que "si bien hoy puedo sentarme aquí con confianza para decirles que tengo lo que necesito para mantener a salvo a este país, si nos quedáramos estancados, no podría decir lo mismo con confianza dentro de cinco años".