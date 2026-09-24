El gobierno griego pidió a las autoridades británicas “coraje” y “voluntad política” para alcanzar un acuerdo que permita restituir las esculturas del Partenón que permanecen en el British Museum desde hace dos siglos. Atenas sostiene que las piezas fueron objeto de un “saqueo” a comienzos del siglo XIX.

Grecia volvió a reclamar al Reino Unido la devolución de los frisos del Partenón.

Grecia renovó este jueves su histórico reclamo al Reino Unido para conseguir la devolución de los célebres frisos del Partenón , actualmente conservados y exhibidos en el British Museum de Londres. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis , reclamó avances en las conversaciones y pidió una decisión política que permita terminar con una disputa que se prolongó durante décadas.

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“Lo que se necesita hoy es la voluntad política y el coraje para dar el paso decisivo, reunir las esculturas y transformar una disputa histórica en un acto único de amistad cultural”, escribió Mitsotakis en una columna publicada por el diario británico The Guardian .

Grecia reclama desde hace años la restitución de las piezas arqueológicas, que permanecen expuestas en Londres desde hace aproximadamente 200 años . Atenas sostiene que los frisos fueron objeto de un “saqueo” organizado en 1802 por Lord Elgin , entonces embajador británico ante el Imperio otomano.

La posición británica es diferente, ya que desde Londres argumentan que Elgin adquirió las esculturas “legalmente” y posteriormente las vendió al British Museum .

Uno de los principales obstáculos para una restitución definitiva es una ley británica de 1963 , que impide al museo desprenderse de determinadas piezas pertenecientes a su colección.

En su artículo, Mitsotakis recordó que el primer ministro británico, Andy Burnham, quien sucedió a Keir Starmer en Downing Street en julio, se había manifestado anteriormente a favor de que las esculturas regresaran a Grecia “sin condiciones”.

Sin embargo, el dirigente laborista modificó su posición después de asumir el poder. En agosto declaró al Financial Times que la resolución de la controversia depende exclusivamente del British Museum.

El Gobierno griego busca ahora que Londres adopte una postura que permita destrabar las negociaciones y reunir las esculturas conservadas en territorio británico con las que permanecen en Atenas.

Las negociaciones entre Grecia y el Reino Unido

De acuerdo con el diario The Telegraph, las conversaciones iniciadas en 2021 entre Grecia y el British Museum para intentar alcanzar un acuerdo terminaron sin resultados.

Sin embargo, un portavoz de la institución británica no confirmó que las negociaciones hayan fracasado. El miércoles, en declaraciones a la agencia AFP, aseguró que su “posición y su apertura a un acuerdo permanecían inalteradas”.

Grecia mantiene así su reclamo para conseguir la restitución de los frisos y busca convertir una disputa de más de dos siglos en un acuerdo cultural con el Reino Unido.