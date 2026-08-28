Litio en Jujuy: EXAR generó un valor económico distribuido de u$s252,1 millones

La minera conformada por Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y JEMSE alcanzó un volumen de 34.074 toneladas de carbonato de litio en 2025. El 85% de su derrame económico quedó en el país, mientras afianza su modelo de inclusión social, empleo local y un piso del 77% de aprobación comunitaria en la Puna.

EXAR confirmó que prevé "avanzar en el desarrollo de la Etapa 2 en Cauchari-Olaroz, con una capacidad proyectada de más de 45.000 toneladas adicionales de carbonato de litio por año".

La minera EXAR presentó su Resumen Ejecutivo del Informe de Sostenibilidad 2025. En su segundo año de producción plena en el Salar Cauchari-Olaroz , la empresa alcanzó un volumen de 34.074 toneladas (tn) de carbonato de litio , impulsado por la optimización del circuito productivo, mayor recuperación de litio y el incremento de la estabilidad en su Planta de Cloruro de Potasio (KCl).

En materia logística y comercial, la firma logró diversificar sus vías de salida: "20% de la producción se exportó por puertos del Pacífico" , al tiempo que registró un 93% de satisfacción global entre sus clientes tras concretar 66 operaciones en el mercado internacional.

La compañía está conformada por Lithium Argentina (43,4%) , Ganfeng Lithium (46,7%) , Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado, JEMSE (8,5%) y Ontario Inc. (1,4%).

En junio pasado, el Gobierno aprobó a través de la Resolución 855/2026 la adhesión al RIGI de Minera Exar Sucursal Dedicada (EXARSD) para el proyecto denominado "Ampliación Cauchari Olaroz" por u$s1.116 millones. El objetivo es sumar 45.000 toneladas anuales de capacidad productiva y elevar la producción total hasta las 85.000 toneladas por año.

Durante 2025, el valor económico generado y distribuido por EXAR ascendió a u$s252,1 millones , consolidando una fuerte impronta federal y local. De dicho total, el 85% de los fondos se volcaron directamente a la economía nacional , alcanzando los u$s 215,5 millones distribuidos entre Jujuy y otras provincias argentinas, mientras que el 15% restante (u$s 36,6 millones) correspondió a desembolsos realizados en el exterior.

La estructura de distribución económica estuvo encabezada por la partida de proveedores, que representó el 74% del total asignado mediante un monto global de u$s187,2 millones. En este rubro, u$s4,3 millones correspondieron a compras adjudicadas en las comunidades del área de influencia directa, u$s54,3 millones al resto de la provincia de Jujuy, u$s92,9 millones a proveedores de otras provincias del país y u$s35,7 millones al abastecimiento externo.

Por su parte, la masa salarial destinada a colaboradores absorbió el 11% del valor total, equivalente a u$s28,7 millones, de los cuales u$s6,6 millones ingresaron directamente a hogares de las comunidades locales, u$s13,1 millones al resto del territorio jujeño, u$s8,1 millones a trabajadores de otras provincias y u$s0,9 millones al exterior.

En tanto, las cargas por impuestos y tributos alcanzaron el 14% del total, sumando u$s34,2 millones, repartidos en u$s3,7 millones aportados al fisco jujeño y u$s30,5 millones orientados al Estado Nacional y otras jurisdicciones. Asimismo, las erogaciones destinadas a comunidades por servidumbre minera e inversión social explicaron el 1% del valor distribuido, con un acumulado de u$s2 millones liquidados Íntegramente en la zona de influencia operativa.

En lo referido a los compromisos institucionales con los pobladores locales, los aportes por acuerdos de servidumbre minera ascendieron a u$s1,63 millones en 2025, lo que representó un incremento del 123% en comparación con el ejercicio precedente. A su vez, las asignaciones para donaciones e inversión social directas registraron una suba del 118%, pasando de u$s0,17 millones en 2024 a u$s0,37 millones en 2025.

Todo este engranaje económico se apoyó en una red de 643 proveedores activos, de los cuales el 95% son de origen nacional. Dentro de Jujuy se contabilizaron 172 proveedores, con la incorporación diferencial de 50 emprendedores pertenecientes a comunidades indígenas, reflejando la evolución de una gestión histórica que comenzó con apenas 8 proveedores locales en 2017.

Participación y mecanismos de diálogo: consulta activa y 77% de aprobación comunitaria

El 100% de las operaciones de EXAR cuentan con programas de participación comunitaria, evaluación de impactos sociales y desarrollo local. La minera reportó que canaliza su gestión territorial bajo un enfoque de debida diligencia en derechos humanos orientado a "identificar, prevenir, mitigar y gestionar los impactos sociales asociados a sus operaciones" mediante su Plan de Relacionamiento Comunitario. Durante 2025, la empresa llevó a cabo más de 56 instancias formales de encuentro, distribuidas entre 7 reuniones con comuneros, 9 participaciones en asambleas comunitarias y más de 40 reuniones de trabajo con comisiones y proveedores locales.

Respecto al clima social en la zona de influencia, la medición efectuada sobre 330 personas encuestadas en 10 comunidades de la Puna arrojó un 77% de valoración positiva sobre la actividad minera durante 2025, frente al 81% registrado en 2024 y al 70% asentado en 2023. Por otro lado, un 16% de los entrevistados manifestó una percepción negativa respecto de la industria y un 7% optó por la alternativa no sabe/no contesta.

En atención a los ejes que concentran las principales preocupaciones comunitarias -enfocados en la preservación del agua, el aire, el suelo y el control ambiental-, la operadora respondió con la presentación de sus Informes de Impacto Ambiental (IIA) en las asambleas, el fortalecimiento de la comunicación técnica y la realización continua de monitoreos ambientales participativos trimestrales.

En estas campañas intervienen 45 veedores comunitarios pertenecientes a las 7 comunidades de influencia (Susques, Catua, El Toro, Olaroz Chico, Puesto Sey, Huancar y Pastos Chicos), en conjunto con 5 veedores técnicos de las autoridades de aplicación de la provincia.

A la par del monitoreo ambiental, las acciones territoriales del Plan de Relacionamiento Comunitario incluyeron la puesta en marcha del programa de terminalidad secundaria -con 25 estudiantes en curso y 4 egresados en el período-, la realización de talleres de proyecto de vida que alcanzaron a 339 adolescentes, la concesión de becas para educación superior mediante alianzas estratégicas con la Fundación Anpuy y la Fundación Sí, y el abastecimiento directo a productores de la zona mediante la entrega de 7.960 litros de combustible, agua industrial y pallets.

Capital humano: fuerte tasa de empleo jujeño y equidad de género

Al cierre de 2025, la nómina de trabajadores de EXAR se situó en 646 colaboradores directos. Al proyectar este volumen laboral con el multiplicador de 2,8 sobre el empleo directo -metodología desarrollada por los economistas Daniel Schteingart y Mateo Allerand para la minería no ferrosa-, la actividad de la compañía sustentó una masa total de 1.800 puestos de trabajo directos e indirectos en el entramado socioeconómico.

La territorialidad laboral de la compañía mostró que el 77% de los colaboradores pertenecen a la provincia de Jujuy (499 trabajadores). En el desglose de este segmento, un 31% (198 personas) proviene de las comunidades locales del área de influencia de la Puna y un 46% (301 personas) reside en el resto del territorio jujeño.

En tanto, el 23% de la masa laboral (146 trabajadores) habita fuera de la provincia: el 19% corresponde al resto del NOA (Salta y Tucumán), el 2% a otras provincias argentinas y el 2% restante a personal procedente de otros países. Esta política de contratación local se revalidó en las altas del ejercicio 2025, donde el 71% de los nuevos ingresos fueron asignados a residentes de la provincia de Jujuy.

EXAR

En materia de equidad de género, la plantilla femenina en EXAR alcanzó el 17% del personal total (108 mujeres), un indicador que se ubica por encima del promedio del 13% reportado por la industria minera nacional. En forma complementaria, el sistema de desarrollo profesional interno facilitó la cobertura de 31 vacantes operativas mediante promociones de talento propio, beneficiando a 8 mujeres y 23 varones.

Asimismo, la vinculación con el sistema universitario se mantuvo a través del Programa de Jóvenes Profesionales, articulado con las universidades nacionales de Jujuy y Salta. Durante 2025, sobre una convocatoria inicial que reunió a 63 estudiantes avanzados, 9 jóvenes ingresaron para realizar prácticas en áreas estratégicas como Hidrogeología, Planta de Carbonato de Litio, Ingeniería y Mantenimiento, logrando que 5 de ellos obtengan su continuidad efectiva en la nómina permanente de EXAR.

Seguridad, desempeño ambiental y proyección 2026

Los indicadores operacionales de la minera reflejaron un desempeño destacado en materia de seguridad, destacando la obtención de una tasa de 0 fatalidades y la reducción del índice TRIFR (Frecuencia de Lesiones Totales Reportables) a 0,71, lo que significó un descenso del 4% en relación con los valores de 2024.

La firma completó 604 días continuos sin incidentes de gravedad, equivalentes a más de 2,1 millones de horas trabajadas, marco en el cual ejecutó más de 45 caminatas gerenciales de seguridad y concretó 60 jornadas de capacitación técnica para personal propio y contratistas.

En la gestión del recurso hídrico, el consumo promedio anual de agua salobre industrial se mantuvo en 70 l/s, manteniéndose marcadamente por debajo de la norma fijada por la Resolución N.º 1.113 de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos de Jujuy, que establece un límite máximo de 160 l/s. El proceso industrial permitió alcanzar un 45% de agua recuperada y recirculada, tras reutilizar 996.252 m³ sobre un total extraído de 2.219.753 m³ durante todo el año 2025.

A nivel ambiental y de descarbonización, la empresa logró recortar su intensidad de emisiones de carbono de 2,7 a 1,4 tCOe por tonelada de carbonato de litio producida, acumulando un total combinado entre Alcance 1 y Alcance 2 de 48.665,5 tCOe. Por su parte, la generación total de residuos experimentó un descenso del 37% (de 899 tn en 2024 a 569,4 tn en 2025), elevando al 62% la cuota de materiales reciclados o reutilizados mediante su modelo de economía circular.

Como meta estratégica para los próximos períodos, EXAR confirmó que prevé "avanzar en el desarrollo de la Etapa 2 en Cauchari-Olaroz, con una capacidad proyectada de más de 45.000 toneladas adicionales de carbonato de litio por año", priorizando la eficiencia operativa, la solidez patrimonial y el sostenimiento de los estándares de excelencia socioambiental.