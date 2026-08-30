Fernando Cerimedo, más complicado: ahora la Justicia de Bolivia lo imputó por enriquecimiento ilícito

El argentino fue imputado luego de que la Fiscalía encontrara u$s500.000 en allanamientos. Además, está detenido por el ataque contra su novia.

La Fiscalía de Bolivia presentó una segunda imputación contra Fernando Cerimedo, asesor argentino vinculado al presidente Rodrigo Paz, esta vez por presunto enriquecimiento ilícito. El estratega digital permanece detenido preventivamente por seis meses por tentativa de feminicidio, mientras el caso genera una fuerte crisis política en el país.

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La nueva imputación fue presentada el sábado durante una audiencia judicial realizada en La Paz. Cerimedo participó de manera virtual desde el penal de Santa Cruz , donde se encuentra detenido preventivamente por la investigación relacionada con el ataque contra su novia, la abogada Nadia Beller.

La Fiscalía decidió abrir esta segunda causa después de los allanamientos realizados en domicilios vinculados al sospechoso , donde los investigadores encontraron dinero en efectivo. Según informó el Ministerio Público, fueron confiscados u$s500.000, moneda nacional y euros en cantidades no especificadas .

Cerimedo, por su parte, aseguró durante la audiencia que sus ingresos llegan a u$s1 millón al año y rechazó las acusaciones en su contra. El asesor sostuvo que había llegado a Bolivia con la intención de instalar sus empresas digitales y llevar posteriormente a su familia: “Vine a Bolivia a instalar mis empresas digitales y planeaba traer a mi familia. Con el presidente (Rodrigo Paz) tuve una charla de amigos; yo viajaba de forma permanente y el presidente requería una persona permanente y presente que yo no podía cumplir. Lo de Nadia Beller (su novia) fue una aventura y toda la acusación se basa en TikTok. Me arruinó la vida ”, afirmó Cerimedo durante la audiencia cautelar.

Cerimedo permanece detenido preventivamente en un penal de Santa Cruz por tentativa de feminicidio.

El expediente contra Cerimedo comenzó después del ataque a balazos contra Nadia Beller , su novia, quien sobrevivió a tres disparos efectuados por dos pistoleros. La mujer, una abogada de 33 años, acusó al estratega argentino de haber enviado sicarios para asesinarla con el objetivo de silenciarla.

Beller también vinculó a Cerimedo con presuntos negocios relacionados con el gobierno boliviano y realizó una serie de acusaciones que alcanzaron a integrantes de la administración de Paz. Sus declaraciones salpicaron a familiares del mandatario, dos ministros y varios legisladores, a quienes relacionó con supuestos sobornos.

Nadia Beller sobrevivió a tres disparos y acusó a Cerimedo de enviar sicarios para asesinarla.

Cerimedo permanece detenido preventivamente por seis meses y bajo investigación por tentativa de feminicidio, mientras ahora enfrenta además la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Rodrigo Paz tomó distancia de Cerimedo

El escándalo también generó repercusiones dentro del gobierno boliviano. Rodrigo Paz buscó desmarcarse públicamente del asesor argentino y negó que haya tenido un vínculo laboral formal con su administración.

El mandatario también rechazó que Cerimedo haya actuado en representación del gobierno o de su familia: “Jamás tuvo (Cerimedo) autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al gobierno o a mi familia”, afirmó Paz durante un mensaje televisado.

Cerimedo había participado en la campaña presidencial de Paz durante la segunda vuelta y estuvo vinculado al inicio de su gobierno. Sin embargo, el vocero presidencial José Luis Gálvez explicó que el argentino no ocupó un cargo formal dentro de la estructura estatal.

Rodrigo Paz negó que Cerimedo haya tenido autorización para representar al gobierno o a su familia. EFE

A pesar de esa aclaración, fotografías difundidas por Beller muestran a Cerimedo junto al mandatario y a ministros de Estado, una situación que contribuyó a aumentar las dudas y la repercusión política del caso.

El vínculo de Cerimedo con la política regional

El estratega digital argentino también tiene antecedentes en otras campañas electorales de la región. Fue asesor durante la campaña presidencial de Javier Milei en la Argentina y trabajó además en otras candidaturas vinculadas con la derecha en distintos países del continente.

Su participación en la campaña que llevó a Paz a la Presidencia de Bolivia convirtió su situación judicial en un asunto de fuerte impacto político. Ahora, además de la investigación por el ataque contra Beller, deberá afrontar una segunda imputación por presunto enriquecimiento ilícito, mientras la Fiscalía continúa con el análisis del dinero encontrado durante los allanamientos.