Donald Trump le cambió el nombre a un lago por la guerra comercial con Canadá + Agregar ámbito en









El mandatario norteamericano ordenó cambiar el nombre del lago Ontario a “Lago América”, recordando un antecedente similar con el Golfo de México durante su gestión.

La decisión de Trump se produce en medio de la guerra comercial con Canadá.﻿

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden para cambiar el nombre del lago Ontario a “Lago América”. La decisión se produce en medio de la guerra comercial con Canadá.

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De acuerdo al mandatario, el nombre de lago que se extiende a ambos lados de la frontera norte de Estados Unidos con Canadá cambiará “inmediatamente”, luego de que en los últimos días amenazara repetidamente con dar dicho paso. En contraparte, autoridades canadienses declararon que no reconocerán el nuevo nombre.

“Vamos a cambiar el nombre del lago Ontario, con efecto inmediato, a lago América”, expresó Trump en el Despacho Oval antes de firmar la orden ejecutiva.

Un funcionario de la Casa Blanca le comunicó a Trump que la orden instruye al secretario del Interior, Doug Burgum, y a su departamento a actualizar el Sistema de Información de Nombres Geográficos “para reflejar que el lago que antes se conocía como lago Ontario, a partir de hoy, se conocerá como lago América”.

EFFECTIVE IMMEDIATELY: Lake Ontario is renamed to LAKE AMERICA! pic.twitter.com/ZFww8PexiW — The White House (@WhiteHouse) August 27, 2026 El nombre del lago Ontario, que data de hace siglos, proviene de la palabra iroquesa “oniatarí:io”, que significa “lago de aguas brillantes”, según el Centro para la Alfabetización de los Grandes Lagos. Es el lago más oriental de los cinco Grandes Lagos, el sistema de agua dulce más grande del mundo.

El antecedente de Trump con el Golfo de México Esta acción ejecutiva marca la segunda vez que Trump pone en el punto de mira el nombre tradicional de un cuerpo de agua internacional y lo ha renombrado en honor a Estados Unidos: durante el primer día de su segundo mandato, firmó una orden para cambiar el nombre del Golfo de México a “Golfo de América”. El intento de renombrar el golfo -cuyo nombre era el mismo desde el siglo XVI- generó oposición internacional, y numerosos medios de comunicación prometieron mantener el nombre de uso común. Asimismo, Trump declaró: “Si lo piensan bien, tenemos un golfo y tenemos un lago. Ahora, lo único que nos falta es un océano. Así que, tal vez tengamos que cambiar el nombre del Atlántico, o del Pacífico. Tal vez tengamos que cambiarlos ambos”. Cuando Trump fue cuestionado sobre qué mensaje intentaba transmitir al cambiar el nombre del lago Ontario, inicialmente afirmó: “Ningún mensaje”. Sin embargo, agregó: “Canadá nos ha estado estafando durante mucho tiempo en materia de intercambio”. “No pagan nada y quieren que se les trate como a un estado, pero no son un estado”, dijo Trump, quien el año pasado enfureció a muchos canadienses al abogar repetidamente por convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos.