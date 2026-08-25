Canadá anunció aranceles contra EEUU por u$s20.000 millones en respuesta a la medida de Donald Trump + Agregar ámbito en









Ottawa aplicará impuestos a 700 productos estadounidenses a partir del 8 de septiembre y volcará CAD 7.500 millones para amortiguar el impacto en pymes y trabajadores. Los detalles, en la nota.

Canadá responde: Impone aranceles a productos de EE.UU. por u$s20.000 millones en represalia.

En respuesta al embate comercial de Washington, Canadá contraatacó este martes con aranceles por CAD 27.600 millones (u$s19.940 millones) sobre importaciones estadounidenses, aplicando una réplica exacta dólar por dólar. Asimismo, el Gobierno canadiense presentó un paquete de asistencia financiera para empresas y trabajadores afectados por la escalada de la guerra comercial.

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Los contraaranceles entrarán en vigor el 8 de septiembre y aplicarán tasas del 15%, 25% y 50% a aproximadamente 700 productos importados desde el país vecino, según informó el Ejecutivo mediante un comunicado.

El detalle En cuanto al respaldo financiero para las industrias y trabajadores perjudicados, Ottawa anunció un paquete de CAD 7.500 millones que incluye medidas nuevas y reforzadas, entre las que destacan los incentivos y créditos para pequeñas y medianas empresas. Además, habrá una línea de financiación para asegurar el flujo de caja de las compañías y apoyo directo a los trabajadores cuyos empleos puedan estar en riesgo debido a los nuevos aranceles.

El pasado sábado entraron en vigor los nuevos aranceles del 50% impuestos por el presidente Donald Trump sobre importaciones canadienses valoradas en u$s20.000 millones, tras el colapso de las negociaciones bilaterales dirigidas a desactivar la medida. Este cruce de medidas arancelarias marca un nuevo punto crítico en la relación bilateral entre Ottawa y Washington.

Apoyo financiero: Canadá destinará CAD 7.500 millones para pymes y trabajadores afectados por la guerra comercial. La decisión también se enmarca en un clima de creciente malestar entre el empresariado y la opinión pública canadienses ante las represalias de Washington; una postura reflejada en diversas encuestas que muestran un amplio respaldo ciudadano a la línea dura adoptada por el primer ministro Mark Carney.

El ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, indicó que "nuestros contraaranceles, aplicados dólar por dólar y tasa por tasa, junto con un paquete de apoyo multimillonario, protegerán a trabajadores, agricultores, familias y empresas". Los aranceles serán de un 50% de arancel al acero, aluminio, mobiliario y textiles; un 25% a quesos, electrodomésticos y productos del mar; y un 15% a bienes electrónicos y herramientas.