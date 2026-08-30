¿Quiénes cobran más de $350.000 en ANSES antes de que termine agosto 2026?

Enterate de qué prestación se trata, quiénes pueden acceder, cómo se calcula el monto y qué documentación se necesita.

La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores registrados que quedaron sin empleo y cumplen con los requisitos de aportes.

La Prestación por Desempleo de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) puede superar los $300.000 mensuales para algunos beneficiarios. El monto depende de los ingresos que tuvo cada trabajador antes de quedar sin empleo y de los límites vigentes para este programa.

Durante agosto de 2026, el beneficio tiene un piso de $188.300 y un tope de $376.600 . Por lo tanto, quienes tengan derecho a un importe cercano al máximo pueden recibir una suma superior a los $300.000.

El programa está dirigido a trabajadores registrados que perdieron su empleo y se encuentran dentro de las situaciones contempladas por la normativa. Además del pago mensual, durante el período de cobro se mantienen otros derechos vinculados con la cobertura de salud y los aportes previsionales.

El importe no es igual para todos los beneficiarios. Para hacer el cálculo, se toma como referencia el 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual neta que tuvo el trabajador durante los últimos seis meses de actividad.

Sobre ese resultado se aplican los límites mínimos y máximos establecidos para la prestación. En agosto, el piso es de $188.300 , mientras que el monto no puede superar los $376.600 mensuales .

Esto significa que una persona puede cobrar más de $300.000 si el cálculo de su prestación se encuentra dentro de ese rango. El importe final dependerá de los salarios registrados antes de la desvinculación y de los topes que estén vigentes al momento de la liquidación.

Documentación necesaria para iniciar la solicitud en ANSES

Para solicitar la prestación es necesario contar con el DNI y con la documentación que permita acreditar la finalización de la relación laboral. El comprobante requerido puede variar según el motivo por el cual terminó el vínculo.

En los casos de despido, por ejemplo, puede presentarse el telegrama o la documentación correspondiente. Si se produjo la finalización de un contrato, el trabajador deberá acreditar esa situación ante ANSES.

Antes de iniciar la gestión, también es importante revisar que los datos personales y laborales estén correctamente registrados. De esta manera, se puede evitar que una diferencia en la información demore el análisis de la solicitud o el acceso al beneficio.

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¿Cuántas cuotas se cobran según los años trabajados?

La duración de la Prestación por Desempleo depende de la cantidad de meses trabajados y de los aportes registrados antes de perder el empleo. El beneficio puede otorgarse por un período de entre 2 y 12 cuotas mensuales.

Para los trabajadores permanentes, el tiempo durante el cual se cobra está relacionado con los aportes acumulados durante los años anteriores a la finalización de la relación laboral. Cuanto mayor sea el período de actividad registrado, mayor puede ser la duración de la prestación, dentro de los límites establecidos.

Los trabajadores eventuales, de temporada y de la construcción tienen condiciones particulares. Por eso, antes de solicitar el beneficio conviene revisar qué requisitos corresponden según el tipo de contratación y la cantidad de aportes realizados.