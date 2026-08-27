Canadá rechazó el cambio de nombre del lago Ontario anunciado por Donald Trump: "Así se llamó siempre"

El primer ministro Mark Carney reivindicó el origen indígena y los más de 400 años de historia de la denominación. Autoridades de Estados Unidos también cuestionaron la decisión.

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“El nombre del lago Ontario proviene de la palabra wendat Ontari’io, que significa ‘el lago es hermoso, el lago es grande ’”, explicó el mandatario canadiense mediante una publicación en X.

Carney remarcó que la denominación posee más de 400 años de historia y es anterior tanto a la Confederación canadiense como a la Independencia de Estados Unidos. “Los canadienses también sabemos que nombrar la realidad significa llamarlo lago Ontario: antes, ahora y siempre” , sentenció.

La respuesta llegó después de que Trump firmara una orden ejecutiva para que el Gobierno federal estadounidense comenzara a utilizar el nombre “lago América” en sus documentos y mapas oficiales. La disposición no obliga a Canadá, organismos internacionales ni entidades privadas a adoptar el cambio.

La medida también despertó cuestionamientos entre autoridades estadounidenses. La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, cuyo estado limita con el lago, anticipó que su administración no reconocerá la nueva denominación: “Nueva York no lo llamará así”.

El primer ministro de Nueva Escocia, Tim Houston, se sumó a las críticas y calificó la decisión como “una auténtica tontería”. “Es el lago Ontario, amigo”, expresó en sus redes sociales.

La controversia se produce en medio de una creciente tensión comercial entre Washington y Ottawa, luego del fracaso de las negociaciones bilaterales y del anuncio de nuevos aranceles. Trump volvió a acusar a Canadá de perjudicar a Estados Unidos mediante sus políticas comerciales, mientras que Carney denunció presiones para debilitar a las principales industrias de su país.

Aunque las agencias federales estadounidenses deberán incorporar “lago América” a sus registros, Canadá mantendrá el nombre histórico del lago Ontario, que comparte con el estado de Nueva York.

Donald Trump le cambió el nombre a un lago por la guerra comercial con Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden para cambiar el nombre del lago Ontario a “Lago América”. La decisión se produce en medio de la guerra comercial con Canadá.

De acuerdo al mandatario, el nombre de lago que se extiende a ambos lados de la frontera norte de Estados Unidos con Canadá cambiará “inmediatamente”, luego de que en los últimos días amenazara repetidamente con dar dicho paso. En contraparte, autoridades canadienses declararon que no reconocerán el nuevo nombre.

“Vamos a cambiar el nombre del lago Ontario, con efecto inmediato, a lago América”, expresó Trump en el Despacho Oval antes de firmar la orden ejecutiva.