Rusia advierte que una "tercera guerra mundial sería nuclear y devastadora"

Así ha hecho alusión a las declaraciones de Biden, que ha señalado que la única alternativa a la imposición de sanciones sería el "comienzo de la tercera guerra mundial".

Este mismo miércoles, Lavrov ha hecho hincapié en que el estatus de la península de Crimea no es negociable. "Crimea es parte de Rusia y no es negociable", ha insistido en relación con el territorio anexionado en 2014 tras la celebración de un referéndum que no cuenta con el reconocimiento de la comunidad internacional.

Ucrania tiene el "potencial técnico" para fabricar armas nucleares, pero Rusia "no lo permitirá", agregó también Lavrov.

Como consecuencia de ello, la operación militar especial de su país para proteger a la población del Donbás tiene el propósito de desmilitarizar y desnazificar Ucrania, e impedir que dicho país obtenga armas nucleares y amenace la seguridad de Rusia y sus ciudadanos