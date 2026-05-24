Rusia utilizó misiles hipersónicos Oreshnik con capacidad nuclear en los ataques a Kiev

Bomberos y equipos de rescate combaten las llamas en un edificio residencial alcanzado por el ataque ruso del domingo sobre Kiev

Rusia lanzó el domingo su misil balístico hipersónico Oreshnik , apto para ojivas nucleares. El ataque nocturno mató a cuatro personas y dejó decenas de heridos en Kiev, Ucrania . El presidente Volodimir Zelensky dijo que el proyectil golpeó Bila Tserkva. En Telegram, Zelensky atacó a Vladimir Putin con un mensaje directo: “Tres misiles rusos contra una instalación de agua potable, un mercado incendiado, decenas de edificios residenciales dañados, varias escuelas comunes, y él lanzó su ‘Oreshnik’ contra Bila Tserkva. Están genuinamente dementes”.

El gobierno ruso atacó con misiles Oreshnik , Iskander , Kinzhal y Tsirkon . El Ministerio de Defensa del país afirmó que esto fue una respuesta a los ataques de Ucrania contra sus ciudades. Moscú no dio una lista de los objetivos civiles o militares que golpeó.

Esta es la tercera vez que Rusia lanza el misil Oreshnik . El primer ataque fue en noviembre de 2024 contra Dnipro y el segundo en enero contra Lviv . Vladimir Putin afirmó que el arma vuela a diez veces la velocidad del sonido y que nadie la puede frenar. También aseguró que varios de estos misiles comunes causan el mismo daño que una bomba nuclear.

Camilleros de la Cruz Roja rescatan a una mujer luego del ataque ruso a un barrio de Kiev este domingo.

El domingo, Ucrania enfrentó una ofensiva de 600 drones y 90 misiles lanzados desde varios frentes. Las defensas ucranianas lograron frenar 549 drones y 55 misiles. Además, unos 19 misiles fallaron y no alcanzaron sus blancos.

Zelensky alertó que varios misiles balísticos evadieron las defensas y golpearon a Kiev. Esto demuestra que Ucrania no tiene suficientes misiles para defenderse. El país necesita con urgencia los sistemas Patriot que envía Estados Unidos. El alcalde Vitali Klitschko informó que el ataque dañó casas, escuelas y tiendas en toda la ciudad. Los bomberos atienden destrozos en 50 zonas diferentes.

El bombardeo destruyó un edificio de cinco pisos en el barrio de Shevchenko, causó una muerte y provocó un gran incendio que duró hasta la mañana. Svitlana Onofryichuk, de 55 años, perdió su empleo tras quemarse el mercado donde trabajó por 22 años. Ella relató la tragedia a la agencia AP: “Fue una noche terrible, y nunca hubo nada igual en toda la guerra. Lamento mucho tener que despedirme de Kiev ahora. No me voy a quedar. Mi trabajo desapareció, todo desapareció, todo se quemó.”

Qué es el misil Oreshnik

Moscú asegura que el Oreshnik es un misil balístico hipersónico de alcance intermedio que resulta imposible de interceptar por las defensas actuales, el cual posee además la capacidad de transportar ojivas nucleares.

Los expertos en materia militar destacan que la gran innovación de este armamento consiste en su poder para albergar múltiples ojivas diseñadas para golpear diferentes objetivos de forma simultánea, una característica que por lo general está reservada para los misiles balísticos intercontinentales de mayor alcance.

La base de este armamento es el RS-26 Rubezh, aparato que las fuerzas rusas idearon primero como un proyectil intercontinental. En el ataque del año 2024, las autoridades ucranianas informaron que el misil salió desde el sur de Rusia y viajó a 13.600 kilómetros por hora, tardando solo 15 minutos en impactar.