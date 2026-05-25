Rusia amenaza con bombardear Kiev tras un supuesto ataque con drones + Agregar ámbito en









El comunicado del gobierno ruso incluyó además un llamado a los extranjeros que se encuentran en Ucrania, aconsejándoles no acercarse a la capital.

Rusia bombardea las industrias de diseño, fabricación y configuración de los aparatos no tripulados ucranianos, los cuales reciben asesoramiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

El gobierno de Rusia, por medio de su Ministerio de Relaciones Exteriores, aseguró este lunes que sus tropas mantienen una campaña de bombardeos permanentes y coordinados hacia la infraestructura de carácter militar y fabril en Kiev. Esta ofensiva se produce tras la denuncia de una incursión previa con aparatos aéreos no tripulados provenientes de Ucrania contra el municipio de Starobelsk, en el territorio de Luhansk.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El informe oficial detalló que las operaciones rusas apuntan de manera directa a los centros de mando y núcleos donde se toman las decisiones estratégicas. Asimismo, la ofensiva abarca a todas aquellas compañías dedicadas a la ingeniería, fabricación, desarrollo de software y operatividad de los vehículos aéreos no tripulados ucranianos, los cuales, según denuncia el documento, cuentan con el soporte técnico de personal perteneciente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

La advertencia de Rusia para los ciudadanos extranjeros Desde la institución gubernamental rusa se hizo un llamado a la comunidad internacional, exhortando al personal de los cuerpos diplomáticos y de las agencias multinacionales a evacuar la capital ucraniana con celeridad. De igual forma, el aviso incluyó una advertencia para los habitantes de la ciudad, recomendándoles evitar los perímetros de los complejos administrativos y de las bases estratégicas del ejército.

El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia reportó que el ataque ejecutado por las fuerzas ucranianas mediante el uso de drones causó la muerte de 21 personas el viernes anterior. La agresión armada impactó directamente contra las instalaciones de una residencia universitaria ubicada en el territorio de Luhansk.

Por su parte, el gobierno de la capital ucraniana rechazó cualquier vinculación con el incidente, asegurando que sus tropas dirigen sus operaciones de forma exclusiva hacia infraestructuras y objetivos de carácter bélico. A su vez, argumentaron que sus acciones se ciñen estrictamente a las normativas establecidas por el derecho internacional humanitario.

Temas Rusia

Ataques

Ucrania

Guerra