Irán aseguró que cerca de 200 barcos le pidieron autorización para pasar por el estrecho de Ormuz + Agregar ámbito en









Lo confirmó la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico. También notificó que la mayoría de estas embarcaciones también recibieron "cobertura de seguro”.

La mayoría de estas embarcaciones “recibieron autorización de tránsito y cobertura de seguro”, indicó la autoridad.

El nuevo organismo de Irán encargado de supervisar el paso por el estrecho de Ormuz sostuvo este martes que cientos de embarcaciones no iraníes solicitaron su autorización para utilizar la vía marítima en las últimas semanas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), que expresó en X que “más de 200 embarcaciones no iraníes” se coordinaron con ella en las tres semanas posteriores a la firma del memorando de entendimiento entre EEUU e Irán, celebrada el 17 de junio pasado, antes de la última escalada de combates en y alrededor de esta vía marítima crítica.

Irán aseguró que cientos de barcos pidieron pasar por el estrecho de Ormuz La mayoría de estas embarcaciones “recibieron autorización de tránsito y cobertura de seguro”, indicó la autoridad, aunque sin aportar una cifra exacta. A principios de este año, Irán lanzó la PGSA en un intento de ejercer su control sobre el movimiento de barcos y formalizar su reclamo de soberanía sobre la vía marítima por la que se exporta la mayor parte del petróleo de la región.

During the three weeks following the signing of the MOU and prior to the recent hostile actions by the US forces that led to the closure of the #Strait_of_Hormuz, over 200 non-Iranian vessels coordinated with #PGSA to receive passage permits and insurance coverage.

Details: https://t.co/GVBaZ9kL05 pic.twitter.com/geU32o4rsH — PGSA | (@PGSA_IRAN) July 14, 2026 Antes de que Irán declarara el cierre de Ormuz durante el fin de semana, Teherán insistía en que la vía marítima estaba abierta, pero solo para los barcos que coordinaran su paso con las autoridades iraníes a través de la PGSA. La autoridad iraní culpó a los “movimientos” de las fuerzas militares estadounidenses en la región por el más reciente cierre.

Escala la tensión: Donald Trump restableció el bloqueo en el estrecho de Ormuz e impuso un arancel del 20% al transporte marítimo El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno asumirá el control de la seguridad del estrecho de Ormuz y aplicará un cargo del 20% sobre toda la carga transportada por esa estratégica ruta marítima. La medida fue comunicada a través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, en medio de la escalada del conflicto con Irán.

"Estamos restableciendo el bloqueo a Irán, llamado así porque solo impide la entrada o salida de barcos o clientes iraníes. Todos los demás países tendrán un uso justo y abierto del estrecho", afirmó el mandatario. En ese sentido, sostuvo que Estados Unidos actuará como el nuevo "guardián del estrecho de Ormuz" y garantizará la libre circulación del comercio internacional. Trump explicó que el cobro del 20% sobre la carga tendrá como objetivo financiar las operaciones de seguridad en una de las zonas más sensibles del mundo. "Ese reembolso cubrirá todos los costos necesarios para garantizar la seguridad de esta región tan volátil", sostuvo, al tiempo que adelantó que el nuevo esquema comenzará a implementarse de inmediato.