Venezuela supera los 4.500 muertos y casi 30.000 personas siguen desaparecidas tras los terremotos

Los equipos de rescate continúan trabajando en las zonas más afectadas. Los sismos también causaron destrozos en viviendas.

Se cumplen tres semanas de los terremotos en Venezuela.

A tres semanas de los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio , la emergencia humanitaria continúa agravándose. El último balance oficial confirmó que la cifra de fallecidos ascendió a 4.561 personas , mientras los equipos de rescate siguen trabajando en las zonas más afectadas.

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Las autoridades venezolanas informaron que las tareas de búsqueda continúan entre los edificios derrumbados, por lo que no descartan que el número de víctimas fatales siga aumentando en los próximos días.

De acuerdo con el informe difundido por el Gobierno venezolano, un total de 17.907 personas continúa sin hogar como consecuencia de los dos fuertes sismos que devastaron distintas localidades del país.

La magnitud de los daños obligó a desplegar una amplia red de asistencia para atender a las familias afectadas por el desastre tras los sismos.

En ese sentido, el número de familias que recibieron ayuda oficial aumentó a 128.324 , según los datos más recientes del gobierno venezolano.

Casi 30.000 personas continúan desaparecidas en Venezuela

Mientras avanzan los operativos de rescate, la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela, creada para centralizar la búsqueda de personas, informó que todavía 29.877 personas permanecen sin ser localizadas.

El elevado número refleja la complejidad de los trabajos en las zonas donde decenas de edificios colapsaron tras los terremotos.

Los rescatistas continúan removiendo escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes o recuperar cuerpos para brindar respuestas a las familias.

Más de 20.000 personas viven en campamentos temporales

Como parte del operativo de emergencia, el Gobierno habilitó 107 campamentos transitorios para alojar a quienes perdieron sus viviendas.

Según el último balance oficial, 20.231 personas permanecen actualmente en esos centros de asistencia, donde reciben alojamiento, alimentos y atención básica mientras avanzan las tareas de reconstrucción.

A tres semanas de la tragedia, Venezuela continúa enfrentando una de las mayores emergencias humanitarias de su historia reciente, con miles de familias desplazadas, una cifra de víctimas que sigue creciendo y decenas de miles de personas cuyo paradero aún es desconocido.