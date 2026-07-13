En que invirtió Donald Trump las multimillonarias ganancias que obtuvo con criptomonedas

El mandatario recibió más de u$s1.400 millones de proyectos como World Liberty Financial y su moneda meme. El detalle de qué priorizó el presidente estadounidense para sus inversiones, en la nota.

Las declaraciones patrimoniales del presidente estadounidense Donald Trump revelan que, mientras él y sus dos hijos animaban a los inversores a invertir su dinero en proyectos de criptomonedas, lo cuál provocó fuertes pérdidas para los pequeños inversores, sus gestores financieros invertían una parte significativa de los ingresos en activos más seguros de menor riesgo.

Trump recibió más de u$s1.400 millones el año pasado procedentes de los proyectos de criptomonedas de su familia, entre los que se incluyen World Liberty Financial y la moneda meme de Trump , según revelan sus últimas declaraciones financieras presentadas ante la Oficina de Ética Gubernamental de EEUU.

Según Reuters, sus activos en los últimos dos años exponen que sus carteras de acciones y bonos se multiplicaron por cuatro como mínimo a medida que llegaba el dinero de las criptomonedas . El presidente norteamericano poseía entre u$s703 millones y u$s2.600 millones en dichos instrumentos financieros tradicionales a finales de 2025, frente a los entre u$s225 millones y u$s608 millones que tenía a finales de 2024.

Cabe precisar que los documentos presentados indican los activos en rangos en lugar de cifras exactas. Reuters no pudo determinar con exactitud cómo se asignó a activos menos arriesgados el dinero que, según declaró, obtuvo de las criptomonedas.

Aunque Trump se ha quedado con parte de sus ganancias en criptomonedas, nueve expertos en activos digitales que revisaron el análisis de Reuters subrayaron que los documentos presentados por el presidente republicano muestran la actividad económica personal de un hombre que no confía en las criptomonedas como principal forma de reserva de su patrimonio personal.

Además de la moneda meme y World Liberty, Donald Trump no declaró haber comprado acciones en dos empresas de criptomonedas que cotizan en bolsa y que cuentan con el respaldo de sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr.

"Aunque el presidente habla de los activos digitales como la vanguardia de las finanzas y de convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas, el formulario de declaración podría indicar que su estrategia personal consiste en sacar un beneficio rápido de las criptomonedas, mediante la venta de su moneda meme y de los tókenes de World Liberty, para luego invertir sus ganancias en activos tradicionales como acciones y bonos", afirmó Timothy Massad, director del Proyecto de Política de Activos Digitales de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.

Balance conservador

La declaración de Trump muestra que sigue poseyendo un gran número de tókenes digitales emitidos por World Liberty Financial, empresa cofundada por el presidente y sus hijos, y que ha aumentado su exposición global a las monedas digitales.

A finales del año pasado, Trump poseía 15,750 millones de tókenes de gobernanza de World Liberty, valorados en más de u$s50 millones. Recibió los tókenes a cambio de su participación en la empresa. Como cofundador de la misma, está sujeto a un plazo de carencia más largo que el del público en general para vender esas participaciones personales.

CriptoInfo

Las empresas de Donald Trump encargadas de gestionar la participación del presidente en World Liberty Financial y en el proyecto de la moneda meme de Trump poseían, al menos, u$s160 millones en bitcóin y "ether", las dos criptomonedas más populares, y hasta u$s6 millones en otros tókenes a finales de 2025, según la declaración del presidente. Dicha cantidad supone un gran aumento con respecto a la cifra de entre 1 y u$s5 millones de "ether" que Trump declaró tener a finales de 2024.

En un comunicado, un portavoz de la empresa familiar afirmó que la declaración financiera del presidente "demuestra que la Trump Organization sigue manteniendo una sólida posición financiera, respaldada por activos valiosos de primer orden, una liquidez sustancial y un balance conservador".

El portavoz no hizo comentarios sobre por qué el presidente había invertido los ingresos procedentes de las criptomonedas en activos financieros tradicionales, como acciones y bonos. La Casa Blanca dijo en un comunicado a Reuters que los activos del presidente se mantienen en "cuentas totalmente discrecionales gestionadas por instituciones financieras independientes".

Los hijos de Trump promocionan las criptomonedas

Los hijos de Trump supervisan el fideicomiso que gestiona el dinero del presidente y se han erigido en principales defensores de las perspectivas de inversión de los proyectos de criptomonedas respaldados por Trump.

Eric Trump afirmó el año pasado que su padre, el presidente, también "creía firmemente en los activos digitales". Ni Eric Trump ni Donald Trump Jr. respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las inversiones del presidente.