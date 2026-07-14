Las importaciones de petróleo de China se desplomaron 41% en junio y alcanzaron su nivel más bajo en diez años

La caída estuvo motivada por la débil demanda interna y las restricciones a la exportación de productos refinados impuestas en el contexto bélico. Las importaciones de gas natural crecieron un 3,7% interanual en junio, aunque el primer semestre cerró a la baja.

Las importaciones de crudo de China se desplomaron un 41,3% en junio y alcanzaron su nivel más bajo en casi una década, en un momento en que los índices de utilización de las refinerías tocaron su mínimo en 10 años por la débil demanda interna y las restricciones a la exportación de productos refinados, implementadas para salvaguardar la seguridad energética en el contexto de la guerra con Irán.

Según datos aduaneros publicados este martes, China importó 29,27 millones de toneladas de crudo en junio , lo que equivale a 7,12 millones de barriles al día, la cifra más baja desde octubre de 2016.

La caída se extendió en junio desde mayo, con un descenso adicional de las importaciones del 12%, después de que las importaciones de petróleo alcanzaran su mínimo en ocho años en mayo.

Las importaciones vía marítimas de crudo de China se ubicaron en torno a los 6 millones de barriles diarios en junio, con las importaciones procedentes de Medio Oriente alcanzando su nivel más bajo en 10 años y las importaciones de petróleo iraní cayendo también un 40% respecto al mes anterior, hasta situarse por debajo de los 800.000 barriles diarios, según la empresa de seguimiento de buques Vortexa.

Según la consultora china Oilchem, la tasa de utilización de las unidades de destilación de crudo en China cayó al 57,72% en junio, con un retroceso de 3,28 puntos porcentuales frente a mayo y de 13,09 puntos en la comparación interanual.

Los motivos

"Es probable que los índices de actividad de las refinerías se hayan situado cerca de su mínimo en 10 años, lastrados por la débil demanda interna y las restricciones a la exportación de productos petrolíferos refinados. Pero si se flexibilizan las restricciones a la exportación de productos refinados, los índices de actividad podrían experimentar un repunte parcial", dijo Emma Li, analista de Vortexa.

La disminución de las importaciones chinas está liberando petróleo para otros compradores, y el mercado también está valorando la pérdida permanente de demanda procedente de China, mientras la fuerte caída del consumo de combustible tras la subida de los precios del petróleo está apuntando a que China puede funcionar con menos petróleo gracias a su enorme parque de vehículos eléctricos.

Suba de importaciones interanual de gas natural

Los datos aduaneros también mostraron que las importaciones de gas natural crecieron un 3,7% interanual en junio, hasta los 10,9 millones de toneladas. Sin embargo, en el primer semestre de 2026 acumularon una caída del 3,4% respecto al mismo período del año anterior, con 57,45 millones de toneladas. Cabe precisar que los datos no distinguen entre gas natural licuado (GNL) y gas transportado por gasoducto terrestre.

En los primeros seis meses, China exportó 23,59 millones de toneladas de productos petrolíferos refinados, lo que supone un descenso interanual del 13,2% debido a las restricciones a la exportación impuestas en marzo para salvaguardar el suministro nacional en el contexto de la guerra en Irán.