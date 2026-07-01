Irán informó que un buque encalló en el estrecho de Ormuz tras desviarse de la ruta autorizada + Agregar ámbito en









Según el régimen de Teherán, la embarcación no siguió la ruta aprobada por el gobierno iraní. El pacto con EEUU acordó reabrir la navegación sin cargo en el paso marítimo por 60 días.

Archivo. La navegación en el estrecho de Ormuz está habilitada por 60 días sin cargo.

Una embarcación portacontenedores extranjera encalló este miércoles en el estrecho de Ormuz luego de no seguir la ruta de navegación aprobada por Irán, según informó la televisión estatal de ese país. El reporte oficial sostuvo que el barco quedó varado tras ingresar por un sector de aguas poco profundas ubicado fuera del corredor autorizado por Teherán.

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Cabe destacar que la situación es reportada en medio de la vigencia del acuerdo provisorio alcanzado entre EEUU e Irán, que habilitó el paso de embarcaciones sin el pago de cargos durante un período de 60 días.

Las autoridades iraníes no brindaron detalles sobre la identidad de la embarcación ni sobre las consecuencias del incidente."Encalló con su carga debido a aguas poco profundas a lo largo de la ruta que había elegido y no pudo continuar navegando", señaló la televisión estatal, que además remarcó que las compañías navieras deben seguir las indicaciones de la Guardia Revolucionaria al atravesar el estrecho.

Como consecuencia del hecho, desde Teherán remarcaron: "La marina de la Guardia ha advertido repetidamente a capitanes, propietarios de barcos y funcionarios de compañías navieras de todo el mundo que cualquier entrada o salida por rutas distintas a la ‘Ruta de la Autoridad’ en el golfo Pérsico podría conducir a incidentes irreparables", indicó.

Crece la disputa por el control del estrecho de Ormuz La difusión del incidente se produce mientras Irán busca reforzar su postura sobre el control del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo y por donde, en tiempos de paz, circula cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados a nivel global.

Estados Unidos e Irán negocian un acuerdo duradero en Doha, Qatar. CENTCOM El episodio también coincidió con las negociaciones que mantienen Estados Unidos e Irán en Doha, Qatar. Allí se encontraban el enviado estadounidense para Medio Oriente, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, junto a mediadores y representantes iraníes. Sin embargo, Teherán sostiene que debe controlar las rutas de navegación y que posteriormente comenzará a cobrar tarifas por atravesar el estrecho, una postura rechazada por Washington y por varios países árabes del golfo Pérsico. En paralelo, los intentos de Omán y de una agencia de Naciones Unidas por impulsar una ruta alternativa cercana a la costa omaní derivaron en ataques registrados durante el fin de semana, reflejando que la tensión en la región continúa elevada. El informe de la televisión estatal iraní tampoco hizo referencia a los dos buques que, según el propio texto, fueron atacados por la República Islámica en los últimos días tras intentar abandonar el estrecho sin autorización de Teherán, entre ellos uno que transportaba petróleo crudo desde Qatar.