Irán asegura que ganó la guerra y desafía a EEUU e Israel

Mohamed Baqer Qalibaf afirmó que Teherán logró imponerse porque sus adversarios no alcanzaron sus objetivos. Además, rechazó versiones sobre un acuerdo por Ormuz.

Mohamed Baqer Qalibaf afirmó que su país triunfó militar y políticamente contra Estados Unidos e Israel.

El presidente del Parlamento de Irán y principal negociador de Teherán, Mohamed Baqer Qalibaf , aseguró que su país ganó la guerra contra Estados Unidos e Israel porque ambos países no consiguieron cumplir los objetivos que se habían planteado. Sus declaraciones se producen mientras continúan los ataques y crece la tensión en Medio Oriente.

En un discurso difundido por la televisión estatal, Qalibaf sostuvo que Irán logró imponerse en los planos militar y político porque ni Estados Unidos ni Israel consiguieron provocar un cambio de régimen ni terminar con el poder de los ayatolás . "Ganamos las dimensiones militares y políticas", afirmó.

Sin embargo, el funcionario reconoció que las Fuerzas Armadas estadounidenses no fueron aniquiladas, aunque calificó el resultado del conflicto como una "derrota absoluta para Estados Unidos y el régimen sionista" .

El jefe del Ejército iraní, Amir Hatami , volvió a referirse al estrecho de Ormuz y remarcó su importancia en una eventual salida al conflicto. "Es una de las condiciones para poner fin a la guerra; lo preservaremos con todas nuestras capacidades", afirmó.

La estratégica vía marítima permanece en el centro de la tensión regional debido a su importancia para el comercio energético mundial . Desde el comienzo de la guerra, Irán mantiene restringido el tránsito marítimo y exige autorización y el pago de tasas a los buques que buscan atravesar el estrecho.

Ormuz es además la única entrada al Golfo Pérsico y una ruta fundamental para las importaciones y exportaciones de la región, especialmente para el transporte de petróleo.

Las autoridades iraníes también rechazaron las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien había asegurado que Teherán había pedido evitar nuevos ataques y que existían parámetros para un acuerdo que permitiera modificar las condiciones de circulación por el estrecho.

La agencia semioficial iraní Mehr calificó de "nueva mentira" la versión difundida por Trump. Según fuentes militares citadas por el medio, las Fuerzas Armadas iraníes permanecen en máxima alerta y están preparadas para responder ante cualquier escenario.

Otros medios iraníes también cuestionaron al mandatario estadounidense. El diario Kayhan sostuvo que Trump volvió a retroceder después de varios días de amenazas contra Irán, mientras que Mehr señaló que el presidente presentó su decisión de no atacar como una concesión.

La disputa también alcanzó al estrecho de Ormuz. Un informe del canal israelí Channel 12 indicó que Trump habría cancelado los ataques luego de que el canciller iraní, Abbas Araghchi, aceptara una propuesta para garantizar la apertura de la vía marítima.

Según ese reporte, basado en fuentes diplomáticas, el supuesto entendimiento habría sido impulsado por Qatar y Estados Unidos y contemplaría que los barcos ingresaran al Golfo Pérsico por el sector iraní del estrecho y salieran por aguas de Omán. El gobierno omaní habría aceptado la propuesta a cambio de garantías sobre su cumplimiento por parte de la Guardia Revolucionaria iraní.

Sin embargo, la agencia Fars desmintió esa información. El medio citó a un integrante del equipo negociador iraní, quien aseguró que el reporte israelí era falso y advirtió que el estrecho continuará cerrado mientras Estados Unidos mantenga lo que Teherán considera acciones hostiles.