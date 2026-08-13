Irán avanza para sumarse al banco de los BRICS y busca nuevas vías financieras

El banco central iraní aseguró que el país se incorporará próximamente al NBD, aunque la entidad todavía no confirmó oficialmente su adhesión.

Irán ingresó a los BRICS en 2024 y desde entonces manifestó su intención de sumarse al banco del grupo.

Irán se prepara para incorporarse al Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) de los BRICS , según anunció el gobernador de su banco central, Abdolnaser Hemmati. La eventual adhesión permitiría a Teherán profundizar sus vínculos económicos con otras economías emergentes y buscar alternativas financieras en medio de las sanciones internacionales.

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Hemmati aseguró que la incorporación de Irán al NBD se concretará próximamente , en declaraciones difundidas por medios estatales antes de una reunión financiera de los BRICS que se desarrolla en India.

"El resultado más importante de la cooperación entre los países miembros de los BRICS es la creación del Nuevo Banco de Desarrollo, y nuestro país pronto se convertirá en miembro de este banco", afirmó el funcionario.

Sin embargo, el anuncio todavía no fue confirmado por la entidad financiera . El departamento de comunicación corporativa del NBD informó a Reuters que no podía confirmar la información relacionada con la adhesión iraní.

La posibilidad de sumarse al organismo adquiere especial relevancia para Teherán debido a las amplias sanciones estadounidenses e internacionales que pesan sobre su economía y a la falta de un acuerdo de paz que permita poner fin al actual conflicto con Estados Unidos e Israel.

Qué es el banco de los BRICS

El Nuevo Banco de Desarrollo fue creado en 2015 por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los cinco integrantes originales del bloque. Su objetivo es financiar proyectos vinculados con infraestructura y desarrollo sostenible en los países miembros.

El Nuevo Banco de Desarrollo financia proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en economías emergentes.

Con el paso de los años, la entidad amplió su participación y sumó a Emiratos Árabes Unidos, Egipto y otras economías emergentes. Uzbekistán se convirtió en su décimo miembro el pasado 5 de junio.

Según las reglas del organismo, la adhesión está abierta a países miembros de las Naciones Unidas, tanto prestatarios como no prestatarios.

Irán ingresó formalmente a los BRICS en 2024, durante la ampliación del grupo. Desde entonces, las autoridades iraníes manifestaron su intención de convertirse también en miembro y accionista del banco.

Una alternativa frente al sistema financiero dominado por el dólar

La eventual entrada al NBD también se enmarca en el intento de los BRICS de reducir su dependencia del dólar estadounidense. Los países del bloque impulsan desde hace años el uso de monedas nacionales para el comercio y las operaciones financieras entre sus integrantes.

En ese sentido, Hemmati sostuvo que Irán considera que los miembros del grupo pueden incrementar los intercambios utilizando sus propias monedas.

El gobernador del banco central iraní también señaló que Teherán busca avanzar en mecanismos de cooperación monetaria bilateral y trilateral con otros integrantes de los BRICS.

Para Irán, estos vínculos pueden adquirir mayor importancia debido al aislamiento financiero provocado por las sanciones. El país busca así ampliar sus opciones para realizar operaciones comerciales y financieras fuera de los circuitos tradicionales vinculados al dólar.

La reunión financiera de los BRICS en India

Hemmati participa de la primera reunión conjunta de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de los BRICS organizada por India, que este año ocupa la presidencia rotatoria del grupo.

El encuentro se desarrolla mientras los integrantes del bloque analizan distintas formas de profundizar la cooperación económica y financiera.

En ese contexto, la posible incorporación iraní al NBD representa un nuevo paso en la integración de Teherán con las estructuras económicas de los BRICS, aunque todavía resta la confirmación formal del organismo.